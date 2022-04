F1, GP Australia 2022: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in un formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Ecco le mie pagelline del GP d'Australia di Formula 1 svoltosi a Melbourne:

Voto 10 a Leclerc. Impossibile fare altrimenti. Non solo davanti sempre: una efficienza mentale simile a quella della sua Ferrari. Che fosse forte si sapeva, con qualche dubbio residuo. Che sia pronto per puntare al titolo è una evidenza non solo guardando la classifica. Tutti, e tutte innamorati di lui.

Voto 9 ad Albon. Una gara affrontata da alpinista. Con una scelta strategica degna di Messner. Premiata da un punto. Trattandosi di Williams, quasi come conquistare tutti gli Ottomila.

George Russell all'inseguimento di Sergio Perez © Mark Thompson / Getty Images

Voto 8 a Russell. Secondo nel Mondiale, davanti a Hamilton su più fronti. Con qualche colpetto di fortuna, d’accordo. Ma anche George conferma e stupisce. Tra parentesi: ha 12 punti più di Verstappen nel Mondiale. Chi aveva puntato su un risultato del genere dopo tre gare porta a casa il tesoro della Regina.

Voto 7 a Ocon. Abbiamo tenuto d’occhio Alonso per l’intero weekend. Lui, il Calimero dell’Alpine, stavolta ha fatto il suo, zitto zitto, mai inquadrato. Più sostanza che sciambola. Insomma, quando ci vuole, ci vuole. Bravo.

Voto 6 a Hamilton e Perez. La coppia è insolita ma stiamo parlando dei due gregari di Melbourne. Dietro ai rispettivi compagni. Con qualche responsabilità, guardando il cronometro. Divisi da due punti nel Mondiale. Dunque insieme. Con qualche responsabilità in più per Sergione che fatica a viaggiare su ritmi indispensabili.

Voto 5 a Verstappen. È il grande sconfitto di questa prima parte della stagione. Rognato, certo. Ma battuto in qualifica dal suo cruccio Charles e in difficoltà a tenere l’uomo che più teme. È nei guai e questo rappresenta la vera sorpresona cacciata nell’uovo pasquale.

Pierre Gasly in azione all'Albert Park © Clive Mason / Getty Images

Voto 4 a Gasly. Aveva ragione Alonso nel domandarsi come mai non superava Stroll (voto 6). Ecco, appunto, come mai? Pierre un po’ evaporato negli affanni AlphaTauri. Con marona finale per giunta a vantaggio di Bottas (voto 6+). Opaco come un soprammobile di peltro.

Voto 3 a Sainz. Era una gara decisiva per rimettersi in corsa. Il bilancio è amarissimo, povero Carlos. Rognato e nervoso, fallace e deluso. Il suo problema è evidente. A adesso pretendere un ruolo parificato dentro la Ferrari diventa una pretesa quasi fuori luogo. Peccato. Anche pensando al contratto da firmare. Leclerc resterà alla Ferrari…

Voto 2 a Latifi. Lui, quando non sa bene come risolvere la giornata, punta un muro e lo cucca al volo. È ricco, corre da un po’ in F1. Perché continuare? Non si capisce il motivo.

Voto 1 a Vettel. Il biondo pare il pezzo più pregiato sul carrello del bolliti. Dispiace perché trattasi di personcina corretta. Ma non ha più voglia, spirito e qualità da immettere dentro una squadra in crisi. Come sappiamo, Seb funziona solo se tutto funziona attorno a lui.

Voto 0 a Ricciardo. Ma insomma, Daniel, uno come te deve stare davanti a Norris, almeno in casa, proprio adesso, dopo tutte le botte che hai preso. La questione rischia di produrre verdetto. Definitivo. Non-ci-siamo.