F1, GP Austria 2022: le pagelline di Terruzzi

Ecco le mie pagelline del GP d'Austria di Formula 1 svoltosi al Red Bull Ring:

Voto 10 ad Alonso. Fare un cazziatone ad un rivale durante un Gran Premio è cosa da libri di storia. Tsunoda trattato come un ganassa qualsiasi in centro città. Ancora un po’ e Fernando saltava giù a piegargli il tergicristallo.

Voto 9 a Leclerc. Beh, finalmente un premio. Sudando come un ossesso ma superando tre volte Verstappen nella stessa gara. La statura: altissima. Onestamente, visti i precedenti, meritatissimo.

Voto 8 a Vettel e a Mick. Uno che si presenta in pista con il casco dedicato alla protezione delle api e vien preso a sberle da chiunque, il sabato, la domenica, su ogni curva, merita una consolazione almeno qui. Povero Seb! Schumacher: beh, per noi che gli vogliamo bene, una soddisfazione vederlo combattere e provarci. Ha sempre bisogno di tempo ma poi qualcosa succede.

Voto 7 a Verstappen e Sainz. Bravi entrambi, più fortunato Max di Carlos, che adesso non avrà più alcun motivo per provare a fare il numero uno. La sua rogna premia Verstappen, il che è tutto dire.

Voto 6 a Hamilton. Quando Russell scompare dal suo orizzonte pare cominci a cantare a bordo, con il muretto che fa il coro. Non corre come vorrebbe ma ci dà dentro comunque, con umiltà e costanza. Per uno che potrebbe stare in piscina con un materassino ricoperto di diamanti, mica male.

Voto 5 a Ocon. Chi lo capisce vince una bambolina. Va fortissimo poi mica tanto poi fa una maronata poi si rimette a filare. Certe volte sembra un mulo di talento. Mah.

Voto 4 a Perez. Rimontare con una Red Bull è il minimo. Ma se è partito dietro e se è uscito subito è solo colpa sua. Sergione, hai perso la brocca? Un assalto al giro uno da scellerato. Con 71 giri da percorrere…Qui siamo alla certezza: una somarata bella e buona.

Voto 3 a Tsunoda. Non è che abbia in mano un missile ma non ci sta nemmeno che vada in bestia ogni volta che gli parlano dal box. Piccolo e cattivello, il nippo. Che stava crescendo e poi si è fermato. Non per colpe tutte sue.

Voto 2 a Gasly. Anche per lui il discorso tecnico ha un bel peso. Ma Pierre sta somigliando pericolosamente a Ricciardo. In aggiunta ride molto meno di Ricciardo. Ne ha ben donde. Desaparecido.

Voto 1 agli Orange. Ragazzi, va bene tutto ma se stiamo qui a ripeterci che sarebbe meglio prendere qualche distanza dalle curve sud, nord, insomma dagli eccessi calcistici, stiamo freschi… Scherzo, è tutta invidia, dai.

Voto 0 alla FIA. Ma sì, un classico al quale non rinunciamo. Il famoso saltellamento è passato in cavalleria. In compenso questi qui si divertono a vedere e non vedere le escursioni dei piloti. A qualcuno lo avvisano dopo sette secondi a qualcun altro il giorno dopo. No, ottimo, avanti così.