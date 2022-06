F1, GP Azerbaijan 2022: le pagelline di Terruzzi

Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi:

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

È la sorpresa più bella del 2022. Con dentro il sogno di vincere il titolo. La cosa è impossibile, come avrà capito a Baku in modo definitivo. Anche se riesce a stare davanti a Max con una frequenza inattesa. Bravo e mortificato.

Voto 10 a Perez. È la sorpresa più bella del 2022. Con dentro il sogno di vincere il titolo. La cosa è impossibile, come avrà capito a Baku in modo definitivo. Anche se riesce a stare davanti a Max con una frequenza inattesa. Bravo e mortificato.

Voto 10 a Perez. È la sorpresa più bella del 2022. Con dentro il sogno di vincere il titolo. La cosa è impossibile, come avrà capito a Baku in modo definitivo. Anche se riesce a stare davanti a Max con una frequenza inattesa. Bravo e mortificato.

Il primo vola al comando del Mondiale. Se guardiamo le classifiche e i punti il bilancio sembra tutto a favore dell’olandese. Se pensiamo al rendimento in pista la faccenda è ben diversa. Sul tema guida entrambi meritano il titolo. Con qualche vantaggio, addirittura, per Charles, al netto della rogna.

Voto 9 a Verstappen e Leclerc. Il primo vola al comando del Mondiale. Se guardiamo le classifiche e i punti il bilancio sembra tutto a favore dell’olandese. Se pensiamo al rendimento in pista la faccenda è ben diversa. Sul tema guida entrambi meritano il titolo. Con qualche vantaggio, addirittura, per Charles, al netto della rogna.

Voto 9 a Verstappen e Leclerc. Il primo vola al comando del Mondiale. Se guardiamo le classifiche e i punti il bilancio sembra tutto a favore dell’olandese. Se pensiamo al rendimento in pista la faccenda è ben diversa. Sul tema guida entrambi meritano il titolo. Con qualche vantaggio, addirittura, per Charles, al netto della rogna.

Finalmente una domenica tonica e rassicurante per questo ragazzo che fatica a restare in luce. La cercava da tempo, l’ha avuta su una pista che lo premia quasi sempre. Ci voleva.

Voto 8 a Gasly. Finalmente una domenica tonica e rassicurante per questo ragazzo che fatica a restare in luce. La cercava da tempo, l’ha avuta su una pista che lo premia quasi sempre. Ci voleva.

Voto 8 a Gasly. Finalmente una domenica tonica e rassicurante per questo ragazzo che fatica a restare in luce. La cercava da tempo, l’ha avuta su una pista che lo premia quasi sempre. Ci voleva.

Il terzetto fa 13, nel senso dei titoli mondiali. Lewis ha sofferto, soffre da un po’ ma combatte e a lui è dovuto rispetto speciale. Seb ha fatto una maronata, come capita spesso ma ha gestito e guidato su un asfalto prediletto. Fernando non molla mai e per grinta e tenuta fisica pare un ragazzo.

Voto 6 a Hamilton, Vettel e Alonso. Il terzetto fa 13, nel senso dei titoli mondiali. Lewis ha sofferto, soffre da un po’ ma combatte e a lui è dovuto rispetto speciale. Seb ha fatto una maronata, come capita spesso ma ha gestito e guidato su un asfalto prediletto. Fernando non molla mai e per grinta e tenuta fisica pare un ragazzo.

Voto 6 a Hamilton, Vettel e Alonso. Il terzetto fa 13, nel senso dei titoli mondiali. Lewis ha sofferto, soffre da un po’ ma combatte e a lui è dovuto rispetto speciale. Seb ha fatto una maronata, come capita spesso ma ha gestito e guidato su un asfalto prediletto. Fernando non molla mai e per grinta e tenuta fisica pare un ragazzo.