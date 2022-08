F1, GP Belgio 2022: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

L'audio-pagellina del GP del Belgio 2022

Ecco le mie pagelline del GP del Belgio di Formula 1 svoltosi a Spa-Francorchamps:

Voto 10 ad Albon. Chissà cosa ha mangiato, dove ha fatto un trattamento psicomotorio, quale sole ha cuccato ‘sto ragazzo in vacanza. Fatto sta, protagonista assoluto con una macchina più simile a un paracarro che a una Red Bull. Siccome l’abbiamo spesso trascurato, ricompensato. Bravo.

Voto 9 a Verstappen. Il voto sarebbe più alto visto il dominio. Però vincere così annoia un po’, dopo tante gare in bilico. Quindi tiriamo giù certi di non farlo arrabbiare vista la ricchezza del repertorio, del bottino, del talento. Max, insomma, ha chiuso il Mondiale.

Max Verstappen e Charles Leclerc © Rudy Carezzevoli / Getty Images

Voto 8 a Sainz. Un fine settimana solido come un torrione, pur negli affanni Ferrari. Questo ragazzo magari non fa numeri da circo ma è uno spettacolo di concretezza. Soprattutto se pensiamo alle difficoltà patite a inizio stagione.

Voto 7 ad Alonso. A parte i messaggi radio che dovrebbero costituire un libretto a parte, una gara massacrata al giro uno da Lewis, recuperata con ritmo e cuore. Il ragazzo, anche dopo anni, si mantiene fresco.

Voto 6 a Ocon. Non è un fenomeno a tempo pieno, poi ogni tanto gli prende la ciribiciacola e fa il fenomeno. Si è ricordato di quando guardava alla tv Hakkinen e Schumi e ha messo lì una replica con Vettel nei panni di Zonta e Gasly nei panni di Schumi. Meglio non commentare sui paragoni, dai.

Voto 5 a Leclerc. Un rientro tutto storto. Non aveva gli strumenti ma insomma… sempre dietro a Sainz in prova, non brillantissimo al venerdì, al sabato, la domenica. Deve aver frequentato posti molto diversi da quelli frequentati da Albon. Trattare Charles come un anonimo protagonista fa effetto, no?

Voto 4 a Ricciardo. Ha perso il posto. Voleva far vedere alla McLaren di che pasta è fatto cercando un nuovo posto di lavoro. Beh, al bar vicino a casa mia lo prenderebbero subito. Servizio ai tavoli sempre occupati da ragazze scrocche e da tipi svaporati. Perfetto direi.

Voto 3 a Tsunoda. Ma ‘sto nippo come pensa di andare avanti così? Secondo me Marko lo frigge stile tempura entro fine stagione. Non ne azzecca una neanche per sbaglio, povero. Persino in zona Kyoto hanno perso la pazienza il che è tutto dire.

Voto 2 a Latifi. Ciccio, non è che puoi deluderci dopo averci gasati così… E poi già che la butti in rissa te la prendi con Bottas, nel giorno del suo compleanno per giunta? Non ci siamo. Da un fuoriclasse come te ci aspettiamo dei fuoripista ben più clamorosi

Voto 1 a Hamilton. Un’asinata che ha cambiato il corso della gara. Fuori subito, con tentato colo da K.O. al suo amichetto Fernando. In aggiunta, nelle interviste pre gara ha parlato di un pubblico meraviglioso per la 2.347esima volta. Una domenica disastrosa.

Voto 0 a Perez. il secondo posto meno meritato dell’anno. Un weekend a prendere sberle da Verstappen, da Sainz, da alcuni parenti stizziti. Premiato oltre misura da una macchina strepitosa. In molti meriterebbero ciò che ottiene lui.