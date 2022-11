F1, GP Brasile 2022: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Ecco le mie pagelline del GP del Brasile di Formula 1 svoltosi a Interlagos:

Voto 10 a Russell. Beh, ha costruito la domenica vincendo il sabato. Poi, un vecchio campione che sa gestire la corsa di testa. Siccome stiamo parlando di un debutto in gloria, complimenti e ciao. Il suggello atteso e cercato dentro una stagione doppiamente difficile. Bravo.

Voto 9 a Magnussen. Alverman mai così magico. La sua pole dimostra che per tutti arriva una occasione e serve tenere duro per attenderla e per prenderla al volo. Non solo. Magnussen in pole spiega quanto sia assurdo fare sul serio con le pagelle, quanto sia giocoso fare i somari con le pagelline. Chi lo capisce vince un boero.

Voto 8 ad Alonso. Nonostante le botte che prende ha sempre una buona cera. Non dimentichiamoci che il Nano è partente. Furente ma partente. Non capita quasi mai di vedere roba del genere. Senza star qui a ricordare l’anagrafe.

Voto 7 a Sainz. Due giornate in gran spolvero. Ancora una volta rognato perché quella sosta in più con visiera incastrata nel freno gli è costata - forse - la gara. In ogni caso, un rosso più vivo rispetto a quello di Leclerc.

Voto 6 a Hamilton. Il cittadino onorario Lewis voleva vincere. Purtroppo ha beccato due lezioni dal suo scudiero. I meriti sono di Russell. Lui, onestamente, ha guidato alla grande. E il team non l’ha aiutato. Però, visto che stiamo parlando di Hamilton, un 2-0 che pesa e forse peserà.

Voto 5 a Perez. È una vittima, va detto. Ma è il primo a mettersi nei guai. Mai velocissimo su una pista sfavorevole alla Red Bull. Il fatto è che quando le cose vanno male lui va maluccio. E comunque, visto il mezzo che guida da inizio anno, a Sergione va di lusso.

Voto 4 a Leclerc. Un eccesso di foga nel tentativo di sorpasso su Norris e poi, soprattutto, l’assurda richiesta di farsi consegnare il terzo posto da Sainz. Roba che non appartiene al repertorio di un campione come Charles. Avrei qualcosa da dire anche sulla padronanbza delle scelte in qualifica ma transit come dicono in via Lomellina. Insomma, più torti che ragioni per una volta.

Voto 3 a Verstappen. Non c’è verso: se nei paraggi compare Hamilton, Max va ai minimi. E perde la trebisonda, altro che maturità conclamata come osannano quelli che fanno finta di saperla lunga (tipo me). Ma negare la sesta (SESTA) piazza a Perez è roba da capricci della domenica quando non ti comprano il mottarello dopo la messa. Che poi lui, a messa, mi sa che non ci va.

Voto 2 a Ricciardo. Mi ha cacciato fuori il Magico Alverman dopo mezzo chilometro. Ma dico? Sei bollito, Daniel? Se c’era una minoranza da tutelare era lui, Magnussen, l’eroe di Interlagos. E il bello è che non ha preso nemmeno uno sganassone. Segno che il Magico mi ha perso la polverina.

Voto 1 a Stroll. Un tentato omicidio ai danni di Vettel. Ma papà non dice niente? Sto ragazzo è pronto per fare altro, che so un'amministrazione delegata, la direzione della NASA, il vertice dei Due Mondi, insomma qualcosa all’altezza di un tipetto così.

Voto 0 a chi? Dai che ce la fate. FIA for ever. Invochiamo una Safety Car per neutralizzarla in toto. Definitivamente.