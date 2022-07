F1, GP Gran Bretagna 2022: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

L'audio-pagellina del GP di Gran Bretagna 2022

Ecco le mie pagelline del GP di Gran Bretagna di Formula 1 svoltosi a Silverstone:

Voto 10 a Zhou. Potrà raccontare ai nipotini di essere entrato e uscito dall’inferno. Non è cosa da tutti. Un bruttissimo incidente senza alcuna responsabilità. Per ricordare a lui, a loro, a tutti noi che razza di bestialità sta dentro questo sport.

Voto 9 a Hamilton e a Leclerc. Di gran lunga i migliori in pista. Lewis ha regalato ai suoi tifosi una resurrezione strepitosa; Charles fa in pista cose che non fa nessuno. E senza Safety avrebbe vinto. Grazie per lo spettacolo.

Sergio Perez in azione a Silverstone © Clive Mason / Getty Images

Voto 8 a Sainz. Prima pole, prima vittoria. Una seconda partenza da vero ganassa. Serviva a lui, serviva alla Ferrari, anche se in molti non saranno contenti di vederlo sul podio alto al posto di Leclerc.

Voto 7 a Schumacher e Perez. Mick, finalmente a punti, finalmente aggressivo. Non abbastanza da passare Verstappen ma era troppo importante portare a casa un po’ di ciccia. Sergione non ha brillato sino all’ultimo quarto d’ora, quando si è ricomposto cacciando in pista la stoffa Red Bull.

Voto 6 a Verstappen. Che ha dimostrato quanto una macchina infelice renda opaca qualunque star. Poteva andargli molto peggio. Anche nei giorni sfortunati, un colpo di coda di fortuna lo aiuta.

Voto 5 a Latifi. Dopo una qualifica da fenomeno, una gara così così, come se fosse un pilota di medio livello. Possibile? Ma no! Da lui ormai aspettiamo cose enormi. E adesso, via verso il podio austriaco… quando il ragazzo si libera delle catene, del pregiudizio, della pigrizia sono dolori. Per tutti.

Voto 4 a Russell. Il quale avrebbe voluto guidare il camion con su la sua Mercedes sbirula, arrivare nella corsia box, scaricare, sistemare un po’ tutto e ripartire verso le 23:30 dando il tempo ai suoi boys di aggiuntare la roba. Grande.

Voto 3 a Tsunoda. Non contento di aver gibollato la sua AlphaTauri al via, ha deciso di gibollarne due in simultanea. Una manovra contro Gasly che nemmeno i peggiori compagni di asilo di Gasly hanno mai perpetrato. Fenomenale.

Voto 2 a Ricciardo e Stroll. Stanno ancora bevendo in un bel pub di Northampton in compagnia di alcuni allevatori di pecore scozzesi che insistono per assumerli. In effetti, la proposta, a guardarli, sembra interessante.

Voto 1 ai commissari di Silverstone. Come sia possibile organizzare una invasione dopo aver minacciato di invadere, con tutte quelle recinzioni sorvegliate che ci sono, resta il vero mistero della domenica. Bravi, no dico, proprio bravi.

Voto 0 ad Alonso. Ma come, Nando? Non mi sbatti fuori Lewis e poi Charles e prima Perez nel giorno in cui annusi il podio? Scherzo, scherzo, per me Alonso è da voto 9 a prescindere.