F1, GP Messico 2022: le pagelline di Terruzzi

Ecco le mie pagelline del GP del Messico di Formula 1 svoltosi a Città del Messico:

Voto 10 a Verstappen. Con la scusa che vince sempre stiamo stretti di manica. Però, ragazzi, che qualità! Al netto di ogni preferenza, di ogni polemica, una stagione di livello assoluto. Con record storico: 14 vittorie. E ne mancano ancora due. Insomma, giù il cappello.

Voto 9 al Coro. Quello dei bambini messicani interprete dell’inno messicano. Come al solito, la semplicità batte una quantità di artifici.

Lewis Hamilton all'inseguimento di Max Verstappen © Peter Fox / Getty Images

Voto 8 a Hamilton. Ci ha provato. E avrebbe persino meritato. Ha detto: correrò ancora per molto tempo. Buon per lui, buon per noi. A patto che la smetta, per favore, di dare del “meraviglioso” a ogni pubblico che incontra. Pare lo ripeta anche al bar, all’edicola, al centro commerciale. Vede un assembramento e sbraca. Bastaaaaa.

Voto 7 a Ricciardo. Una vaccata l’ha fatta anche in Messico. Però ha rimediato. Ogni tanto si risveglia, si ripiglia. Il problema è capire come mai accade così di rado.

Voto 6 a Latifi. La sua gara strepitosa non è stata inquadrata nemmeno un istante, proprio mai. Che ingiustizia, che penuria per questa star della guida che va talmente forte da sfuggire alle telecamere, mica come Albon, il solito raccomandato.

Voto 5 a Sainz. Nulla di che. Ha battuto Leclerc, se non altro, dentro una via crucis Ferrari. Della nuova moda di mettere su il berrettino al contrario ne vogliamo parlare? Ma no, dai, per piasè, come dicono a Madrid.

Voto 4 a Leclerc. Loffio come non lo si vedeva da una ventina d’anni. Montezuma? Giramento di balle? Comprensibile, certo. A patto di cambiare andazzo in Brasile.

Voto 3 al padre di Perez. Un maniaco del faccione che guai. Più inquadrato del figlio che comunque beccherebbe un 6. A differenza del pubblico che li osanna con un entusiasmo da 9. Anche per la riduzione delle solite maschere che francamente hanno scassato anche i defunti alle quali sono dedicate.

Voto 2 a Horner che potrebbe evitare di fare la vittima, un vincente come lui. Basterebbe dire: abbiamo sbagliato e morta lì. No?

Voto 1 alla FIA che per una volta non ha combinato un pasticcio in una gara smorta come un magatello.

Voto 0 alla FIA, a prescindere. I motivi sono talmente tanti rendere eventuale elenco una sbobba inutile.