F1, GP Monaco 2022: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

L'audio-pagellina del GP di Monaco 2022:

Ecco le mie pagelline del GP di Monaco di Formula 1 svoltosi a Montecarlo:

Voto 10 ad Alonso. Il vecchio leone ruggisce dentro un pomeriggio monegasco confuso come una festa di paese. Su una pista così le spalle grosse si fanno sentire e lui, con dietro Hamilton, gode come un riccio.

Voto 9 a Perez. Il Sergione si prende una rivincita super anche sulla sua squadra. Premiato dalla strategia, da un pizzico di fortuna, da uno standard di rendimento lungo l’intero weekend. Deve aver cambiato dieta (meno tacos, forse) e sembra il cugino buono di quell’altro. Bravo.

Domenica da incorniciare per Sergio Perez © Clive Rose / Getty Images

Voto 8 a Leclerc. Povero Charles, penalizzato da una strategia zoppa dentro un fine settimana da Palma d’Oro. In pista, il migliore. In classifica, un mezzo disastro. Dunque, una carezza, una pacca sulla spalla, insomma, meritava ben di più.

Voto 7 a Verstappen, a Russell a Norris. Max sotto il solito tono, premiato quasi all’eccesso da una corsa simile a una via crucis per la Ferrari. George ottimo, ancora una volta. Il migliore di quelli che non possono far meglio di così. Lando: ha guidato come un ossesso perché questa McLaren è molto molto lontana da Ferrari e Red Bull.

Voto 6 a Hamilton e a Sainz. Lewis: molto rognato, c’è da dire, pur in grande ripresa. Non poteva passare quasi nessuno. Intrappolato e imbestialito. Carlos. Insomma, non ha fatto il colpo, non è servito granché alla Ferrari. Secondo. Ma dietro Perez… non proprio un capolavoro strategico. E la strategia l’ha decisa lui.

Voto 5 a Zhou. Il ragazzo per molti versi è una sorpresa, per essere un debuttante. In aggiunta è vivente dopo un tentativo di metter su un incidente ferroviario tra il tunnel e la chicane. “Ho bisogno di un nuovo paio di mutande” il commento via radio. La miglior battuta della domenica.

Voto 4 a Ricciardo. Niente, non c’è verso. Era a Cannes a guardare le dive, si suppone. E a ridere bevendo una birretta. Che si dia al cinema, a questo punto, è probabilissimo. Deve decidere solo se puntare sulla commedia o sulla tragedia.

Voto 3 a Schumacher. Dispiace star qui nei bassifondi ma, insomma, proprio una annata no, una crescita che pare interrotta. Mick rischia grosso, in tutti i sensi e mi dispiace perché ho un debole a prescindere. La ragione è comprensibile, credo. Altrimenti fa lo stesso.

Voto 2 a Latifi. Enorme. Fuori nel giro di ricognizione. Un classico per un artista della sorpresa, per un amante del guard rail, per un funambolo dell’aria fritta. È richiesto a gran voce dal Circo Medrano e si teme che cambi aria…

Voto 1 a Montecarlo. Passano gli anni ma non c’è verso: un raduno mondiale di quei tipi lì, abbronzati a novembre, figuriamoci a fine maggio. L’ultima persona simpatica, semplice e gentile passata di lì è stata eliminata a colpi di diadema nel 1835.

Voto 0 alla FIA. È un classico. Non ce la fa. A gestire, a controllare, a supervisionare. Basta, dai. Che la F1 si organizzi senza questo ente inutile.