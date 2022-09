F1, GP Olanda 2022: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Il mio commento preferito dal GP del Belgio è quello di Mirko Leporini, che scrive: "Voto 10 a Verstappen per la mira, strappa la visiera e si incastra nei condotti di Leclerc. Per un attimo credevo di aver acceso la WII con Mario KART. #PagelleTerruzzi"

Ecco le mie pagelline del GP d'Olanda di Formula 1 svoltosi a Zandvoort:

Voto 10 a Tsunoda. Uno showman strepitoso. Si è fermato in mezzo alla pista convinto di avere una gomma sifula. Ha sganciato le cinture ed è ripartito cercato per la prima volta di meritare la fustigazione in piazza da parte della FIA. Per Monza promette di guidare in piedi sugli specchietti ballando la lambada.

Voto 9 a Verstappen. Un’altra corsa perfetta. Sarebbe da lode in pianta stabile. Ha regalato a una intera nazione una vera festa. Deve essere proprio bello sguazzare in un godimento collettivo così reiterato. Anche pensando che gli olandesi non è che ricevano regali a nastro di questa portata. Complimenti. Con un po’ di invidia.

Giornata no per Yuki Tsunoda © Clive Mason / Getty Images

Voto 8 a Hamilton. Come volevasi dimostrare, chi si trova dietro la Safety Car nel finale, becca una fregatura. In compenso una gara strepitosa penalizzata dagli eventi e da una strategia favorevole al suo compagno. Ma Lewis resta Lewis, giù il cappello.

Voto 7 a Russell. Sempre sul pezzo, con regolarità e talento. Gli è andata bene nel caos finale. Ma, insomma, il suo viaggio in gloria continua senza giorni bui. Mica male, dai.

Voto 6 a Leclerc. Ha fatto il possibile in qualifica, in gara. E gli andata bene, alla fine, visto che rischiava di sguazzare a metà classifica senza Safety Car. Insomma, per godere davvero ci vuol altro ma almeno non mortificato arrivando dalle nostre parti.

Voto 5 a Sainz. Non sui ritmi di Charles, senza una gomma al pit stop. Data la giornata storta ha cercato di fare strike al pit successivo, buttando giù un tot di meccanici, una Alpine e, possibilmente, qualche commissario di pista. Povero Carlitos!

Voto 4 a Perez. Fuori giri, fuori forma, fuori pista tentando un sorpasso a Sainz con stile “W il Parroco”. In compenso ha fatto casino anche in qualifica. Poi ci sarà chi mi rimprovera perché insomma Checo è un gran fenomeno. No?

Voto 3 a Gasly. Il ragazzo si è opacizzato e non si capisce il motivo. Certo la sua AlphaTauri non somiglia affatto alla Red Bull ma anche lui, Pierre, sembra il cugino del pilota brillante che interessa a qualche team. Siamo sicuri? Mah.

Voto 2 alla regia. Questa mania dei replay del via nei primi giri è una stupidaggine reiterata. Cosa serve per correggere il vizio? Manderemo un telegramma con il sospetto che non serva.

Voto 1 ai piccioni olandesi. Una tendenza collettiva al suicidio preoccupante. Sempre lì, chissenefrega se passa un Ocon a razzo. Cosa mangiano? Sono depressi? Tifano Stroll? Mah, una depressione inspiegabile.

Voto 0 a Vettel. Un rientro in pista simile ad un attentato. Ma lui era convinto di essere già in ferie, in vacanza, in pensione e stava ascoltando Pupo alla radio. Pazienza, dai.