F1, GP Singapore 2022: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Voto 10 a Perez. Tutto in un pugno di metri. I primi. Abbastanza per mettersi davanti e starci sino alla fine, al netto di ogni discorso sulle penalità. Nel giorno peggiore di Verstappen, fa il fenomeno. Per uno che fenomeno non è, una corsa memorabile.

Voto 8 a Leclerc. Pole grazie ai pasticci Red Bull. Una gara tutta in attacco. Ma ha perso la corsa in pista per una partenza sifula. In ogni caso, ha guidato alla pari di Sergione, come un ossesso. Paga a tutti gli altri.

