F1, GP Spagna 2022: le pagelline di Terruzzi

Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi:

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Entrambi senza fortuna, entrambi reduci da una gara di alta qualità. Lewis è vispo, altro che. Pensava di chiuderla dopo un giro, ha portato in fondo una domenica tutta d’attacco. Charles: se parliamo di guida il migliore a Barcellona. Di gran lunga. Peccato perché era padrone della corsa dopo aver fatto l’iradiddio in qualifica.

Voto 9 a Hamilton e Leclerc. Entrambi senza fortuna, entrambi reduci da una gara di alta qualità. Lewis è vispo, altro che. Pensava di chiuderla dopo un giro, ha portato in fondo una domenica tutta d’attacco. Charles: se parliamo di guida il migliore a Barcellona. Di gran lunga. Peccato perché era padrone della corsa dopo aver fatto l’iradiddio in qualifica.

Voto 9 a Hamilton e Leclerc. Entrambi senza fortuna, entrambi reduci da una gara di alta qualità. Lewis è vispo, altro che. Pensava di chiuderla dopo un giro, ha portato in fondo una domenica tutta d’attacco. Charles: se parliamo di guida il migliore a Barcellona. Di gran lunga. Peccato perché era padrone della corsa dopo aver fatto l’iradiddio in qualifica.

Ha portato a casa il bottino pieno in una domenica imperfetta, dopo una qualifica imperfetta. Contano i punti in classifica ma non una corsa memorabile. Complicata peraltro da fastidi tecnici continui. Comunque, in testa al Mondiale dopo una rincorsa strepitosa.

Voto 8 a Verstappen. Ha portato a casa il bottino pieno in una domenica imperfetta, dopo una qualifica imperfetta. Contano i punti in classifica ma non una corsa memorabile. Complicata peraltro da fastidi tecnici continui. Comunque, in testa al Mondiale dopo una rincorsa strepitosa.

Voto 8 a Verstappen. Ha portato a casa il bottino pieno in una domenica imperfetta, dopo una qualifica imperfetta. Contano i punti in classifica ma non una corsa memorabile. Complicata peraltro da fastidi tecnici continui. Comunque, in testa al Mondiale dopo una rincorsa strepitosa.

Ha superato una macchina! No dico, roba grossa. Gigantesco nel mettere dietro Magnussen con un’azione di forza che Verstappen si sogna di notte. Grande. E adesso via verso le sconfinate praterie di Montecarlo.

Voto 6 a Latifi. Ha superato una macchina! No dico, roba grossa. Gigantesco nel mettere dietro Magnussen con un’azione di forza che Verstappen si sogna di notte. Grande. E adesso via verso le sconfinate praterie di Montecarlo.

Voto 6 a Latifi. Ha superato una macchina! No dico, roba grossa. Gigantesco nel mettere dietro Magnussen con un’azione di forza che Verstappen si sogna di notte. Grande. E adesso via verso le sconfinate praterie di Montecarlo.