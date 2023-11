F1, GP Abu Dhabi 2023: le pagelline di Terruzzi

salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo. E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1,

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio: salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo. E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi!

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio: salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo. E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi!

Un super finale per questo ragazzo che ha trovato ritmo e qualità nel finalissimo di stagione. In aggiunta i suoi omaggi a Franz Tost, il più serio e schivo tra i team principal fanno onore a Yuki e allo sport.

Voto 10 a Tsunoda. Un super finale per questo ragazzo che ha trovato ritmo e qualità nel finalissimo di stagione. In aggiunta i suoi omaggi a Franz Tost, il più serio e schivo tra i team principal fanno onore a Yuki e allo sport.

Voto 10 a Tsunoda. Un super finale per questo ragazzo che ha trovato ritmo e qualità nel finalissimo di stagione. In aggiunta i suoi omaggi a Franz Tost, il più serio e schivo tra i team principal fanno onore a Yuki e allo sport.

Va bene trascurarlo spesso e volentieri causa abuso di trionfi. Ma, insomma, strepitoso su una macchina lunare. La sua grinta permanente e persino il suo modo di comunicare segnalano una voglia di padronanza assoluta. Adesso, in pantofole per un po’. Ve lo immaginate Max in pantofole? Io no ma l’immagine fa sorridere.

Voto 9 a Verstappen. Va bene trascurarlo spesso e volentieri causa abuso di trionfi. Ma, insomma, strepitoso su una macchina lunare. La sua grinta permanente e persino il suo modo di comunicare segnalano una voglia di padronanza assoluta. Adesso, in pantofole per un po’. Ve lo immaginate Max in pantofole? Io no ma l’immagine fa sorridere.

Voto 9 a Verstappen. Va bene trascurarlo spesso e volentieri causa abuso di trionfi. Ma, insomma, strepitoso su una macchina lunare. La sua grinta permanente e persino il suo modo di comunicare segnalano una voglia di padronanza assoluta. Adesso, in pantofole per un po’. Ve lo immaginate Max in pantofole? Io no ma l’immagine fa sorridere.

Un finale consistente anche per lui. Con una raffica di numeri di prim’ordine, in qualifica, in gara. E con un bel monologo tattico per tentare di consegnare il secondo posto costruttori alla Ferrari. È andata male ma Charles ha raddrizzato una stagione storta.

Voto 8 a Leclerc. Un finale consistente anche per lui. Con una raffica di numeri di prim’ordine, in qualifica, in gara. E con un bel monologo tattico per tentare di consegnare il secondo posto costruttori alla Ferrari. È andata male ma Charles ha raddrizzato una stagione storta.

Voto 8 a Leclerc. Un finale consistente anche per lui. Con una raffica di numeri di prim’ordine, in qualifica, in gara. E con un bel monologo tattico per tentare di consegnare il secondo posto costruttori alla Ferrari. È andata male ma Charles ha raddrizzato una stagione storta.

Fernando tonico in notturna, finalmente, pur con una macchina che non lo corrisponde più. Sergione: un crescendo ad Abu Dhabi frustrato da una penalità inutile. Anche per lui, ci voleva un sorriso dopo troppe smorfie. Macché: c’è sempre qualcosa o qualcuno che fa la frittata.

Voto 7 ad Alonso e a Perez. Fernando tonico in notturna, finalmente, pur con una macchina che non lo corrisponde più. Sergione: un crescendo ad Abu Dhabi frustrato da una penalità inutile. Anche per lui, ci voleva un sorriso dopo troppe smorfie. Macché: c’è sempre qualcosa o qualcuno che fa la frittata.

Voto 7 ad Alonso e a Perez. Fernando tonico in notturna, finalmente, pur con una macchina che non lo corrisponde più. Sergione: un crescendo ad Abu Dhabi frustrato da una penalità inutile. Anche per lui, ci voleva un sorriso dopo troppe smorfie. Macché: c’è sempre qualcosa o qualcuno che fa la frittata.

Ha fatto il suo, meglio di zio Lewis nel finale. Non basta a salvare una stagione sbirula, comunque, transit come dicono in via Lomellina. Certo da se stesso aspettava di più e un po’ tutti aspettavamo di più da lui.

Voto 6 a Russell. Ha fatto il suo, meglio di zio Lewis nel finale. Non basta a salvare una stagione sbirula, comunque, transit come dicono in via Lomellina. Certo da se stesso aspettava di più e un po’ tutti aspettavamo di più da lui.

Voto 6 a Russell. Ha fatto il suo, meglio di zio Lewis nel finale. Non basta a salvare una stagione sbirula, comunque, transit come dicono in via Lomellina. Certo da se stesso aspettava di più e un po’ tutti aspettavamo di più da lui.

Per motivi diversi una gara sotto le attese. A svantaggio del Sir il confronto con il compagno. Stanco e demotivato sul sipario di una annata in salita. I McLaren Boys? Quasi sempre un po’ così, la domenica. Non per colpa loro.

Voto 5 a Hamilton, Norris, Piastri. Per motivi diversi una gara sotto le attese. A svantaggio del Sir il confronto con il compagno. Stanco e demotivato sul sipario di una annata in salita. I McLaren Boys? Quasi sempre un po’ così, la domenica. Non per colpa loro.

Voto 5 a Hamilton, Norris, Piastri. Per motivi diversi una gara sotto le attese. A svantaggio del Sir il confronto con il compagno. Stanco e demotivato sul sipario di una annata in salita. I McLaren Boys? Quasi sempre un po’ così, la domenica. Non per colpa loro.

Cotto sul sipario. Una bastonata in prova, una gara timida, sgonfia, sballata, inutile. Peccato perché da quarto potenziale, davanti a Leclerc, è finito chissà dove. Un giorno spiegherà come mai.

Voto 4 a Sainz. Cotto sul sipario. Una bastonata in prova, una gara timida, sgonfia, sballata, inutile. Peccato perché da quarto potenziale, davanti a Leclerc, è finito chissà dove. Un giorno spiegherà come mai.

Voto 4 a Sainz. Cotto sul sipario. Una bastonata in prova, una gara timida, sgonfia, sballata, inutile. Peccato perché da quarto potenziale, davanti a Leclerc, è finito chissà dove. Un giorno spiegherà come mai.