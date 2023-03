F1, GP Arabia Saudita 2023: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Il mio commento preferito dal GP del Bahrain è quello di Andrea Arienti, che scrive: "Voto 9 al team McLaren. Sposano in pieno la teoria che sostengo da quando andavo a scuola: le vacanze sono vacanze e non si fanno i compiti. E loro da novembre a marzo fanno così, e si vede. Era andata così anche l'anno scorso. Poi va beh, durante l'anno recuperiamo e strappiamo sempre la sufficienza. Coerenti. #PagelleTerruzzi"

Ecco le mie pagelline del GP di Arabia Saudita di Formula 1 svoltosi a Jeddah:

Voto 10 a Perez perché certe avventure, tipo pensare di poter diventare campione del mondo guardando la classifica, non gli capiteranno mai più. Intanto è l’unico a buttar lì un granellino di incertezza sull’esito del Mondiale. Data la situazione, tocca far finta che sia così.

Voto 9 ad Alonso. Siamo monotoni come lui. Una bestia, con l’idea di fare il protagonista per l’intera stagione. Potrebbe capitargli addirittura di vincere una gara. Sarebbe un miracolo meritato, soprattutto se la smette di perdere di vista la piazzola di partenza. Ha imparato anche il bon ton via radio, roba da matti, dato il soggetto. Ma sarebbe stato divertente spiegargli durante la gara che la penalità l’avrebbe scontata raddoppiata a fine corsa.

Fernando Alonso in lotta con Sergio Perez © Lars Baron / Getty Images

Voto 8 a Piastri. È lui il simbolo della lotta intestina. Un po’ come Perez con Verstappen, come Sainz con Leclerc, come Russell con Hamilton. È un debuttante ma dispensa già un po’ di pepe. Ne abbiamo disperato bisogno. Il tutto con una faccia da paciarotto, da negozio di ferramenta, da portiere di notte assonnato. Bravo.

Voto 7 a Russell e a Magnussen. Giorgino si è ripreso subito, con l’idea di far passare a Sir Lewis un anno da valletto. Il Magico Alverman ha ripreso a fare il ganassa, stimolato dal lungagnone che gli hanno messo lì. Una pettinata a Tsunoda da far piangere il Giappone tutto.

Voto 6 a Leclerc. Ma certo, un avvio di prim’ordine, una qualifica super. Poi, un altro capriccetto fuori luogo e la mancanza di autorevolezza. Perché non una gomma media? Vabbeh, ma siano comunque lontani da uno spolvero minimo.

Voto 5 a Sainz. È davanti a Charles in classifica, il che vale come consolazione minima al termine di un fine settimana ombroso come quello della sua Ferrari. Forse non poteva fare di più. Di certo fa più fatica a tirar fuori il meglio dalla sua rossa.

Voto 4 a Bottas. Il Findus prende sberloni dal suo compagnuccio ogni tre per due. Mai che confermi uno standard. Una mattina beve caffèlatte, un'altra il the allo zenzero, un’altra ancora pizza al cioccolato fondente. Anche in famiglia non ne possono più.

Voto 3 a Norris. Trattasi di stimolazione per un ragazzo che si è perso in Arabia. Coraggio, guardare le stelle, please, e orientarsi. Certo da Jeddah a Melbourne è lunghetta e per il biondino British serve recuperare una bussola a razzo.

Lando Norris all'inseguimento di Nyck De Vries © Peter Fox / Getty Images

Voto 2 a Verstappen Senior. Il babbo di Max, si capisce. Incapace di festeggiare Perez, imbalsamato come un tulipano in legno massello con l'altro a tre centimetri raggiante. Dai, che problema c’è, vecchio Jos?

Voto 1 alla Direzione Gara. Siamo un po’ alle solite con i sofismi da regole ferree per una compagnia che va a spanne per statuto. Oh mamma…

Voto 0 alla FIA. Eccoci qui, anno nuovo, voti vecchi per chi gestisce il Circo cacciando in pista ancora (ancora???) una safety car insulsa. Non c’è verso: l’esperienza è l’esperienza. E, come diceva il Tino, se a un asino gli tagli le orecchie non è che mi diventa un cavallo. Resta un asino, appunto. Alè.