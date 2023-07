F1, GP Austria 2023: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Ecco le mie pagelline del GP d'Austria di Formula 1 svoltosi al Red Bull Ring:

Voto 10 a Sainz. Un perfetto soldato rosso. Non una polemica anche se avrebbe potuto, una grinta ammirevole nella bagarre con Perez pensando a difendere Leclerc. Insomma, fuori dal podio, lo tiriamo dentro noi.

Voto 9 a Verstappen. Ohhhh, perché non 10? Perché non siamo obbligati, perché queste pagelline valgono come il 2 di picche, briscola fiori, perché persino Max ci ha chiesto di metterlo nel mucchio almeno qui. Quindi? A postissimo così.

Verstappen precede Leclerc nel GP d'Austria © Lars Baron / Getty Images

Voto 8 a Leclerc. Un sabato orribile, una domenica felice. Ne aveva un gran bisogno e averlo in pista con il morale alto significa un guadagno per tutti. Il tutto dentro un anno faticosissimo soprattutto per lui.

Voto 7 a Norris. Si sbatte come un dannato e qualcosa porta a casa. Anche per lui, per quelli così, con ambizioni alte e classifiche sotto le aspettative, è dura la vita. Niente al confronto con chi sgobba dalla mattina alla sera, intendiamoci, ma qui parliamo di sport, il reparto giocattoli della vita.

Voto 6 a Sargeant. Tredicesimo. Davanti a Zhou, De Vries, Bottas, Tsunoda e Magnussen. No, dico, un exploit pazzesco. È lui il Verstappen dei poveri e siccome di solito non risulta in nessun atto, è giusto premiarlo qui. Bravo. Non come Albon, intendiamoci, il furetto di questa F1.

Voto 5 ad Alonso. Ciccio, che succede? Anonimo come uno Stroll qualunque, in regresso, un po' in bambola sulle collinette della Stiria. Ci eravamo abituati troppo bene? Dai, che se pure tu molli in colpo, ciaopepp.

Voto 4 a Hamilton. Perso in Austria, sempre fuori pista, a cercare dei funghi porcini per la zuppetta, la sera, nel rifugio alpino dove il suo abbigliamento, notoriamente adatto alle ferrate, fa sempre scalpore.

Voto 3 a Russell. Ha indossato quei pantaloni tirolesi che hanno segnato la mia infanzia, con la stella alpina sulla martingala, e si è messo a ballare come un tarantolato. Si è dimenticato della corsa e forse anche di essere un fenomeno in via di esplosione. Oh signur, come dicono a Silverstone.

George Russell insegue Sergio Perez nel GP d'Austria © Mark Thompson / Getty Images

Voto 2 a Perez. Fare il ganassa la domenica non salva una stagione che imbarazza anche i tifosi con su il sombrero. Forse gli conviene davvero cambiare squadra perché in questa colleziona una quantità eccessiva di cattive figure.

Voto 1 a Magnussen. Sta beccando un tot di sberloni da Hulk. E quando Hulk ha chiuso bottega, cosa fa il Magico Alvermann? Si fa passare anche da dei contadini con il motocarro carico di fieno attivi in zona. Un ricostituente? Un ciccovo? Ciao.

Voto 0 alla FIA, a grandissima richiesta. No, bene… le penalità, dico. Un tanto al tocco, come dicono a Stoccolma. Infatti. Lucidi e precisi come Stanlio e Ollio quando consegnano il pianoforte.