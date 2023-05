F1, GP Azerbaijan 2023: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Ecco le mie pagelline del GP dell'Azerbaijan di Formula 1 svoltosi a Baku:

Voto 10 a Leclerc. Perché chi si tira fuori dai guai è ammirevole. Perché ha ritrovato se stesso, regalando alla Ferrari un po' di fiato, un po’ di brio, un primo conforto. A me, chi ha cuore, talento e anima piace sempre un sacco. Voto dieci, ma sì.

Voto 9 ad Alonso. Beh, sempre lì, a fare il ganassa, a fare lo show. È bello vederlo così, ora che ha una età da ex. Con una amarezza conseguente viste le occasioni perdute in passato nonostante i meriti, la stoffa. Ha persino dato indicazioni (farlocche, ovviamente) a Stroll via box. Fe-no-me-na-le.

Voto 8 a Perez. Sergione, per molti versi è la sorpresa del 2023. Soprattutto per Mr. Max, credo, che sul “Messico&Nuvole” non avrebbe scommesso granché. Continua a sembrare un paciarotto che ha appena buttato giù un tot di tortillas. Invece, caspita, tonico e preciso. Due centri su due, del resto. Bravo.

Voto 7 a Hamilton. Anche Ginetto non scherza in quanto a voglia. Ha cannato secco il timing cambio gomme, poi ha tirato come un furetto. Quando chiede più potenza via radio ricorda il mio vecchio amico Luca che pretendeva di fidanzarsi con Angelina Jolie. Il problema era che Angelina Jolie non gli telefonava mai. Proprio zero.

Voto 6 a Verstappen. Non ha avuto fortuna ma vedere un duplice campione del mondo che è diventato campione del mondo grazie all’aggressività, fare la morale al lungagnone George tira giù la media.

Voto 5 a Russell. Ha dato tutto nel corpo a corpo con Max al via della garetta del sabato. Poi si è messo a nanna sino all’ultimo giro della gara vera. Era talmente indietro da puntare sul giro veloce come fa Max quando è talmente avanti… Comunque un Lord Brummel come lui che si mette a fare a cazzotti al pari di Bud Spencer vale consolazione per tutti noi che Brummel mai un giorno in vita.

Voto 4 a Sainz. Oh signur, perso in Azerbaijan, il che capita a chi smarrisce la bussola prima di partire. Una scusante: in occasione del sorpasso subito da Alonso, il grosso della responsabilità va a Leclerc, un po’ imballato, e alla disciplina di Carlos che ha rispettato il proprio compagno.

Voto 3 a Stroll. Non appena ricevute indicazioni da Alonso su come fare per andare più forte ha messo lì un’asinata di raro pregio. Povero Lance. Ha persino detto: dite a Fernando che non lo attaccherò. Il fatto è che nessuno, nel suo box, davanti alla tv, sugli spalti, in casa Alonso, ha mai pensato che potesse davvero pensare ad un attacco.

Voto 2 a De Vries. Forse urge oculista. Così per prendere meglio le misure delle piste. Detto da uno che ha un occhio solo mi pare il massimo del minimo.

Voto 1 a Gasly. I suoi meccanici, se lo beccano a tarda sera da qualche parte gli rifilano una saccata di botte. A Baku li ha fatti sgobbare senza sosta a furia di far danni. Ma come, non era lui il nuovo che avanzava?

Voto 0 a chi non mette giù una coreografia da inno nazionale minimamente simile a quella sfoggiata dalle girl di Baku. Roba che neanche Zeffirelli innamorato. Ciumbis, che roba!