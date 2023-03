F1, GP Bahrain 2023: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

L'audio-pagellina del GP del Bahrain 2023:

Ecco le mie pagelline del GP del Bahrain di Formula 1 svoltosi a Sakhir:

Voto 10 ad Alonso. Arriva da lui l’unica vera novità di questo inizio stagione. Bello da vedere, con quella grinta che conserva. Podio. E un sorpassone sul suo vecchio amichetto Lewis. Poi, il solito ganassa via radio. Ci sta. Un manifesto per noi anziani: mai rinunciare, mai mollare.

Voto 9 a Verstappen. Ad un bel momento si è fermato a bere un the nel deserto del Bahrain, poi ha ripreso senza perdere la testa. In tutti i sensi. Perfetto, come la sua Red Bull. Il fatto che abbia ripreso come finì lo scorso anno non pare il massimo per lo show. Intanto, che dire? Bravo.

Max Verstappen ha fatto letteralmente scintille in Bahrain © Lars Baron / Getty Images

Voto 8 a Gasly e ad Albon. Pierre si è un po’ montato la testa, ha messo giù una qualifica orribile, ha recuperato con una bella tempra in gara. Siamo ai premi di consolazione, si capisce. Ma questo gli spetta, gli resta, povero Pierino. Albon: tonico sempre in gara. A vederlo, con quel capello lì, sbiondato, non si direbbe. Più bruttino del vincitore di Masterchef.

Voto 7 a Stroll. Cominciare in ritardo con il polso sifulo, il piede sgangherato e Alonso come compagno è roba da far stramazzare un toro Miura. Se l’è cavata con dignità e ha un macchinone tra le mani. E comunque l’infortunio vale come scusa plausibile nel confronto interno. Per ora.

Voto 6 a Leclerc e Perez. Charles non riprende a ridere, proprio non c’è verso. Una domenica mesta dopo aver rinunciato ad una festicciola da sabato. La mossa? Boh. Prospettive? Mah. Cupezza? Beh, sì.

Voto 5 a Hamilton e Russell. Va bene, la Mercedes è un pacco. Ma caro Sir, farsi infilare così dal Nando è roba da esami di riparazione. George? Non pervenuto. Salvo chiedere via radio se Hamilton stesse facendo finta, là davanti, dove non è mai arrivato. Zzzzzzz.

Voto 4 a Sainz. Nulla di che. Ma se il suo obiettivo era chiudere la prima corsa davanti a Leclerc, l’ha centrato. Siamo alle briciole della soddisfazione. Serve più tono, comuque. Vabbeh.

Voto 3 a Norris. Il voto penalizza la scelta a monte. Con questa McLaren farsi notare diventa impossibile. Peccato perché il ragazzo ha talento e cuore. Potrà aspirare in futuro ad una brillante carriera nella finanza, nella ristorazione, nell’immobiliare. Qui mica tanto.

Quello del Bahrain è stato un esordio difficile per Nyck De Vries © Peter Fox / Getty Images

Voto 2 a De Vries. La mena sul fatto di essere il primo olandese campione del mondo. Col sospetto che abbia dato tutto allora a Monza, lo scorso anno, dove ha cuccato l’ingaggio AlphaTauri. In Bahrain prudente come mia zia Pina al primo giorno di patente. Fa anche rima, per dire…

Voto 1 a Hulkenberg. Ciccio, sarai anche una roccia ma se mi vai a zonzo sui sensori per l’intera corsa non è che la tua stella brilli un granché: e sì che l’uomo è esperto.

Voto 0 a Ocon. Dopo aver beccato 4 ore e mezza di penalità, sta ancora girando in Bahrain per cercare di battere il record mondiale della punizione sacrosanta. Verrà legato ad un cammello giovedì prossimo sperando che la bestia lo trasporti sino in Arabia. Occhio ai famosi predoni del deserto.