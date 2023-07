F1, GP Belgio 2023: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio: salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo. E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi!

Il mio commento preferito dal GP d'Ungheria è quello di Matteo Ristallo, che scrive: "Voto 10 al mio divano. Subito comodo alla prima curva, poi gestisce benissimo il sonno per i restanti 70 giri. #PagelleTerruzzi"

Ecco le mie pagelline del GP del Belgio di Formula 1 svoltosi a Spa-Francorchamps:

Voto 10 al clown Banana riemerso dopo anni di oblio per cantare l’inno belga. Vogliamo lui, da adesso, per sempre per dare quella sobrietà consona al momento supremo. Magari con il cane Birillo che fa le capriole da solo. Grande!

Voto 9 a Ocon. Sembrava un po’ disperso, si è ritrovato da solo e ci ha fatto divertire a suon di sorpassi. È gente così che, a ‘sto punto, tiene in piedi i Gran Premi. Bravo.

Yuki Tsunoda in lotta per la zona punti durante il GP del Belgio © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 8 a Tsunoda e ad Albon. Il nippo trae giovamento dall’arrivo in Ricciardo. Una sberla o una sveglia, non importa: bella gara, ci voleva dopo troppe domeniche loffie. Albon: si sbatte a tempo pieno, qualche volta un po’ a casaccio ma comunque anche lui movimenta il panorama. Bravi.

Voto 7 a Leclerc. Lui ha fatto quello che sa e può fare, la Ferrari meglio del solito, la love story tra Charles e il Cavallino a quanto pare regge. Non siamo alla sufficienza sulla prestazione ma i piloti per molti versi non hanno colpe, anzi. Dunque, una gara come un incoraggiamento.

Voto 6 a Hamilton. Il giro veloce in extremis gli tira su il morale e la media ma stavolta non c’era verso. Nessuno capisce come mai di oscillazioni enormi, lontane comunque dal podio alto. Comunque davanti a Russell in pianta stabile, il che è clamoroso. Per Russell, si capisce.

Voto 5 a Verstappen. Ciccio sei il dio della guida, sei davanti tremila punti, la vuoi piantare di fare i capricci ogni tre per due? Va bene il cannibalismo ma un filo di simpatia? Coraggio, tanto vinci lo stesso.

Max Verstappen e Sergio Perez © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 4 a Perez. La faccenda è stucchevole, lo so. Ma sino a quando Perez becca mezza pista dal suo amichetto, finisce che becca l’insuff pure qui. Non uno sgurz, un guizzo, nulla. Siccome gli va di lusso comunque, un bel 4 di stima. Ciao.

Voto 3 a Piastri. Ma come? Eravamo pronti a celebrare il debuttante più tosto dell’epoca e il ragazzo mi piazza un disastro alla curva uno. Nulla di grave visto il sabato da 10 e lode. Ma siccome siamo qui per indispettire, indispettiamo, indispettiti.

Voto 2 a Hulkenberg. Ciccio quando nella vita ti ritrovi a stretto contatto con Sargeant, significa che i gelati sono finiti. Meno male che si va tutti in vacanza…

Voto 1 al babbo di Perez che continua a gioire come se il Sergione fosse un fenomeno. Va bene l’amore paterno ma un po’ di rispetto per gli altri papà, quelli che hanno figli senza Red Bull.

Voto 0 a chi non farà il possibile per stare bene, meglio in questo agosto. Tirare il fiato, mi raccomando. E molta gentilezza perché la gentilezza chiama gentilezza. Un abbraccio e grazie. Buona estate a ciascuno di voi.