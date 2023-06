F1, GP Canada 2023: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Ecco le mie pagelline del GP del Canada di Formula 1 svoltosi al Montreal:

Voto 10 a Verstappen. Vittoria numero 41, come Senna. Da “senniano” convinto mi tolgo il cappello di fronte ad una determinazione epocale. Memorabile, dunque per modi e stile diversi da Ayrton in un’epoca diversa da quella di Ayrton. Senza fare paragoni, due fenomeni, comunque la si pensi.

Voto 9 ad Albon. A parte le tinture varie sulla chioma, un ragazzo che si sbatte di brutto. Con quella Williams là, certe volte pare tarantolato. Va forte e si guadagna il pane. È amico di Leclerc, in aggiunta. Decidete voi se il fatto debba essere considerato un pro o un contro. Intanto pro. Pro Alexander.

Verstappen davanti ad Hamilton nel GP del Canada © Clive Mason / Getty Images

Voto 8 a Hamilton. A furia di omaggiare Fernando (mi ci metto dentro pure io), rischiamo di non attribuire giusto valore ai numeri che sta facendo Lewis. Uno che nonostante le botte che ha dato, ha sempre una buona cera. Adesso con una Mercedes rinsavita (più della Ferrari ad essere onesti) sembra ringiovanito. Anche qui come per Albon, stendiamo un velo sull’immagine, valutando le mise clownesche.

Voto 7 ad Bottas. Raga, un punto. No, dico, un punto. Cosa importa se l’aveva perso ai danni di Stroll (ripeto: Stroll) sul filo di lana, cosa importa se hanno penalizzato Norris… il Findus è tornato, si è sbrinato e guizzava sulle acque del San Lorenzo come un merluzzo messo giù da gara. Che soddisfazione!

Voto 6 ad Alonso. Ma certo, la solita garona. Ma sì, il solito ganassa nei messaggi radio. Però, che barba, che noia pure per lui, che fa tanto ma non vede altro che l’alettone di Max, mica per molto, in aggiunta. In attesa che esploda, che tiri un cartone, che gli parta la ciribiciacola, sufficiente. Così, a titolo provocatorio.

Voto 5 a Leclerc. Qui la provocazione è a metà. Però, nel weekend in cui si doveva mostrare qualche muscoletto rosso, una qualifica disastrosa. Non è colpa sua. O, meglio, non è del tutto colpa sua, ma basta una minima responsabilità per bacchettarlo, data la stoffa. E poi, che proibisca alla Ferrari di fargli sapere via radio più volte che Sainz non lo avrebbe attaccato. Sei Charles, porcapaletta!

Le Ferrari di Leclerc e Sainz inseguite dalla Red Bull di Perez © Jared C. Tilton / Red Bull Content Pool

Voto 4 a Sainz. Nel cuore della qualifica, dopo aver spatasciato la rossa nelle libere, il soggetto ciondolava senza mettere la freccia, senza gli stop, senza meta, nei pressi della chicane. Altro che tre posizioni sulla griglia. Qui scatta verbale, 6 punti decurtati dalla patente e uno scappellotto in arrivo da babbo Carlos Senior.

Voto 3 a Magnussen. Incredibile ma vero: De Vries l’ha assaltato senza arte o parte, spingendolo fuori e lui, il Magico Alvermann, invece di saltar giù dalla Haas per farsi giustizia a mani nude, ha messo la retro e via. Mah, di questo passo non so dove andremo a finire…

Voto 2 a Gasly. Ha scritto all’Alpine dall’Alaska dove è stato paracadutato senza accorgersene giovedì scorso. Era convinto che la corsa dovesse farla con dei cani da slitta e infatti è partito aggrappato alla muta e nessuno l’ha più visto. Neanche i cani, per dire il disagio. Coraggio, Ciccio, basta far ridere Ocon.

Voto 1 a Russell. Uno strafalcione da bamboccione mentre Hamilton filava alla grande. Non sembra il suo anno, non pare a proprio agio con sta macchina nera. Il che per una promessa garantita al limone è piuttosto grave.

Voto 0 a Perez e Stroll. Non si capisce più chi dei due somigli più all’altro. Mentre entrambi non somigliano a Verstappen e Alonso nemmeno truccati da Verstappen e Alonso. Messi a pane e acqua dai rispettivi team, sono attesi alla riscossa entro Natale. Evviva.