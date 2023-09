F1, GP Giappone 2023: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio: salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo. E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi!

Ecco le mie pagelline del GP del Giappone di Formula 1 svoltosi a Suzuka:

Voto 10 a Verstappen. Perfetto dal primo all’ultimo millesimo. Titolo Costruttori consegnato al suo team in attesa di mettere nel cassetto il proprio. Terzo in tre anni. Voleva cancellare gli strafalcioni di Singapore. Un colpo di spugna che ha tramortito proprio tutti.

Voto 9 a Piastri. Ciumbis, che tempra ‘sto pischello. Primo podio, con tentativo di mettersi davanti al via, con tentativo di dare una lezione a Norris. Ha la faccia da piccolo paciarotto ma una grinta da vecchio tigrotto. Come si dice a Isernia: sentiremo parlare ancora di lui.

Liam Lawson prima del via del GP del Giappone © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 8 a Lawson. A proposito di bambini vivaci. Beh, sorprendente. Aggressivo e capace di mettere dietro Tsunoda nel regno di Tsunoda. Farà il terzo pilota. Non si capisce il motivo. Comunque, trattandosi di debuttante recuperato per caso, mica male.

Voto 7 a Leclerc e a Sainz. Charles aveva bisogno di un risultato positivo. L’ha avuto, aiutato dalla squadra più di Sainz che aveva un passo forse migliore. Sulla gestione gomme Carlos resta un maghetto. Ma comunque non proprio la pista giusta per fare i ganassa.

Voto 6 ad Alonso. La sua Aston offre un verde marcio sempre più spesso. Lui un verde mela sempre brillante. A fine gara ha fatto a cazzotti con ogni tecnico del team e ne ha buttati giù tre o quattro.

Voto 5 a Russel e Hamilton. In mancanza di metalli più pregiati hanno la faccia di bronzo utile allo schiaffone tra le mura di casa. Mah. George ha tentato il colpo ma gli è andata male. Lewis ha rischiato di perdere persino un quinto posto. A pensarci anche un 5 meno meno.

Voto 4 a Magnussen. Il Magico Alvermann ha beccato un cazzotto sotto la cintura da Perez. Invece di restituire alla prima occasione pare abbia pianto per il dolore appannando - tra l’altro - la visiera. Robb de matt, come dicono in Danimarca.

Voto 3 a Stroll. Doveva dare un segno di salute. Beh, l’ha dato, ritirandosi a corsa iniziata. Povero Lance… un calvario. Continuare? Ma perché? Qui nei pressi cercano un garzone per consegnare dei piatti pronti. Pronto?

Voto 2 a Bottas. Lo prendono a schiaffi un po’ tutti. Persino dei passanti giapponesi di solito molto educati. Lui offre la guancia, va detto, e l’invito è irrinunciabile. Il baffo meno attraente del globo terracqueo.

Voto 1 a Sargeant. Sta battendo il record del mondo dei danni. Quando non sa cosa fare, va a muro, un posto che conosce a menadito. Non ci siamo, dai. Anche per lui c’è altro nella vita. Per esempio il football, il baseball, magari il surf dove i biondi vanno a ruba.

Voto 0 a Perez. Un disastro ferroviario. Invece di migliorare, peggiora. In bambola, ormai a tempo pieno. La Red Bull sta pensando di dirottarlo ai tuffi da altezze esorbitanti. Uno come lui, in caduta libera, farebbe un figurone.