F1, GP Gran Bretagna 2023: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio.

Ecco le mie pagelline del GP di Gran Bretagna di Formula 1 svoltosi a Silverstone:

Voto 10 a Norris. Riemerso insieme alla McLaren. Ride spesso ma ha fatto piangere Hamilton tenendolo dietro nel finale. Dopo aver messo dietro Verstappen al via. Beh, with compliments come dicono a Isernia.

Voto 9 a Piastri. Serve ricordare che trattasi di debuttante, assistito da un signore del volante e del vivere, Mark Webber. Ha tirato tutto il weekend senza un solo strafalcione. C’è in giro delle gente che parla di lui come un fenomeno. Gli diamo torto? Ma no.

Max Verstappen precede Lando Norris e Oscar Piastri © Ryan Pierse / Red Bull Content Pool

Voto 8 ad Albon. Non è che vada forte ogni tanto… va forte sempre. Con la Williams, mica con una Prinz NSU, con tutto il rispetto. Scommetto un boero che entro Natale qualcuno che conta lo chiama al telefono per parlare di futuro. Bene?

Voto 7 a Russell. Stava mettendo a posto un weekend confortante, soprattutto ai danni di Hamilton. Ha messo giù un sorpassino a Leclerc di un certo spessore. Poi l’ha fregato la Safety Car. Ma, insomma, bravo spilungone.

Voto 6 a Sargeant e a Hamilton. Lo yankee: undicesimo, povero figlio. Il voto premia il progresso e il mancato punticino. L’avrebbe meritato, a titolo di compensazione per chi si fa il mazzo senza che nessuno se ne accorga. Sir Lewis, premiato oltre misura ma ancora una volta a podio, per dire della tempra del noto fotomodello.

Voto 5 a Leclerc e Sainz. Non hanno colpe, vista la situazione. Però questi battibecchi via radio evitiamoli, dai. Anche perché i guai stanno altrove e non serve complicare una vita complicatissima.

Voto 4 ad Alonso. Niente, spento come un Phonola, un Philco con le valvole andate. Che succede Fernando? Qualcosa sulla verdona, si suppone, che dopo la partenza a razzo mette dentro marce ridotte.

Voto 3 a Perez. Non vale fare il ganassa la domenica, se al sabato mi evapori come el nebiun milanese dei bei tempi andati. Un Mondiale orripilante, siamo onesti. Sergione, occhio che a furia di prendere paga, ti riducono la paga.

Sergio Perez in bagarre durante il GP di Gran Bretagna © Dan Mullan / Red Bull Content Pool

Voto 2 a Stroll. Niente, non c’è verso. A furia di prenderle si è messo a darle. Sotto la cintura. Una figura dopo l’altra anche lui. In attesa di buone notizie, gli alziamo il voto noi.

Voto 1 a Pitt, nel senso di Brad. Così, senza un motivo preciso. Giusto per tirar giù un po’ la media a uno che su certi campi va forte sempre. È tutta invidia, ovviamente.

Voto 0 a Verstappen. Perché? Per evitare che si monti la testa a furia di 10. Così, tracchete, è sparito l’1 davanti. Ma si può? Qui sì.