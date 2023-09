F1, GP Italia 2023: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio: salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo. E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi!

Il mio commento preferito dal GP d'Olanda è quello di Federico Maddonini, che scrive: "Voto 10 ad Alonso con una postilla: se settimana prossima supera Verstappen non solo non lo facciamo uscire dall'Autodromo di Monza, ma glielo intitoliamo proprio. Oltre ad essere nominato sindaco ad honorem e, se vuole, pure assistente al soglio pontificio. #pagelleterruzzi"

Ecco le mie pagelline del GP d'Italia di Formula 1 svoltosi a Monza:

Voto 10 a Verstappen perché sono 10 le sue vittorie filate, record assoluto. In aggiunta, a Monza ha concesso spazi e clamori ai ferraristi con una signorilità che gli va riconosciuta. Stiamo assistendo ad una galoppata memorabile, senza Cavallino ma con un puledrone di razza pura.

Voto 9 alla tifoseria Ferrari. Entusiasta, entusiasmante, affettuosa e commovente. Un conto è fare l’Orange con uno che ti vince ogni sette giorni, un altro è tenere botta perdendo a nastro. Un orgoglio per chi lavora a Maranello e guida le rosse

Carlos Sainz e Max Verstappen in lotta a Monza © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 8 a Sainz. Ha fatto quasi l’impossibile tirando fuori il massimo possibile. Una raffica di difese da vero rugbista dopo una magnifica pole. In altre circostanze è stato comunicato ai piloti di mantenere le posizioni. Non si capisce perché questo non è accaduto a Monza con lui davanti. Mah.

Voto 7 a Albon. Il Tintoretto della F1 una ne fa e cento ne pensa. Pennella intanto, oltre al ciuffo, molte curve. Ha fatto perdere la trebisonda a Norris, ha fatto sudare Hamilton. Con una Williams, mica con un Apollo 11. Bravo.

Voto 6 a Leclerc. Non è riuscito a fare il golpe in qualifica, non è riuscito a passare Carlos in gara. Per una volta una lezione dal compagno di squadra. Ma ha tirato, pure lui, dal primo all’ultimo minuto per far contenti i tifosi.

Voto 5 a Hamilton e Russell. Un po’ su, un po’ giù. Lewis e George non trovano costanza, non riescono a mantenere in equilibrio una macchina indecifrabile. Soprattutto quando il carico non serve. Andrà meglio a Singapore, al contrario della Ferrari.

Voto 4 a Tsunoda. La sua gara è da zero, nel senso che non è avvenuta. Prende 4 punti perché il ritardo che ha causato ha permesso a tutti noi di vedere come andava a finire la MotoGP. Grazie.

Domenica sfortunata per Yuki Tsunoda a Monza © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 3 Magnussen. Ragazzi, ha allargato la traiettoria alla prima variante pur di evitare la collisione!!!! No dico, invece della ruotata classica, una carezza loffia. Lui, il Magico Alvermann. In-cre-di-bi-le. Della serie “Il tempo delle Mammole”.

Voto 2 a Stroll. Perché? Beh, fate voi, qualunque motivazione verrà accettata.

Voto 1 al faccionismo monzese. In troppi a sfruttare in ogni modo la ribalta. Tutta gente (o quasi) che non c’entra una mazza. Con la F1, con Monza, con lo sport.

Voto 0 al primo collega che, il prossimo anno, domanderà ai piloti Ferrari cosa pensano del fantastico pubblico di Monza. Abbiamo già collezionato 1357 risposte. Bastano per decenni. Grazie.