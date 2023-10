F1, GP Messico 2023: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio: salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo. E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi !

L'audio-pagellina del GP del Messico:

Ecco le mie pagelline del GP del Messico di Formula 1 svoltosi a Città del Messico:

Voto 10 a Norris. Non impeccabile, soprattutto al secondo via, ma ci ha fatto divertire dentro una gara da sonni profondi. Il sorpasso su Russell ha rianimato il Messico tutto, tramortito dagli eventi e dal far finta di essere gasato.

Voto 9 a Ricciardo. Il sorriso che conquista ci ha riconquistati. Della serie toh, chi si rivede. In tanti contenti per lui e di lui. Poi, se vogliamo vedere al dettaglio, non ci si vede nulla. Un mistero questo brio AlphaTauri.

Grande prestazione per Daniel Ricciardo © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 8 a Hamilton. Una gara da 10 se non si fossero messi in mezzo Norris e Ricciardo. Ma, insomma, ancora una volta Lewis tira fuori l’argenteria ed è tutta roba pregiata. Certo ha preso mezza pista da Verstappen in mezza gara ma di questi tempi va così.

Voto 7 a Leclerc. Questa faccenda del partire in pole non si capisce se sia più una consolazione o una frustrazione. Una gara tirata, per quanto possibile. Ha scaraventato fuori l’Emiliano Zapata senza volerlo ma per questo è uscito dal circuito scortato da Speedy Gonzales.

Voto 6 a Hulkenberg. Nel finale è crollato come un pugile suonato ma sino a quando le gomme hanno tenuto, una gran corsa.

Voto 5 a Ocon. È un po’ tonto? Il sospetto circola ormai con insistenza nel paddock. Soprattutto dopo il suo messaggio radio in cui chiedeva di avvisare Hulkenberg dell’imminente sorpasso. La prossima volta potrà chiedere di avvisare Verstappen perché prima o poi lo prende. Oh mamma…

Voto 4 a Perez. È bollito? Visto in primo piano dopo l’ennesimo disastro pare di sì. Ma siccome tuteliamo le minoranze per principio invece di rifilargli uno 0 gli diamo un ottimo 4. Ciccio, parti bene? Ecco, non finire subito, data la situazione.

Delusione per Perez nella sua gara di casa © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 3 a Russell. Lo spilungone prodigio ha perso l’orientamento. E prende paghe un po’ troppo cospicue dal suo compagnuccio anziano. Il voto è bassissimo ma serve cambiare andazzo perché le reputazioni slittano, scivolano, è questione di un attimo. Dai!

Voto 2 a Stroll e Alonso. Anonimi in coppia, è questa la grande novità. Cioè, non è che Lance si ispiri a Fernando ma è Fernando che si ammoscia a furia di frequentare Lance. Anche perché guida il gambero più veloce del mondiale.

Voto 1 a Bottas. Quando il gioco si fa duro, eccolo scomparire. Timido come un’educanda scaraventata in Animal House. Niente, non c’è più verso.

Voto 0 a Tsunoda. Ma come? Sembrava in giornata di grazia, ha rischiato la disgrazia. Un raglio udito sino a La Quebrada dove lo aspettano per un tuffo in mare dalla rupe. Con su il casco, si capisce. Va in bestia, in compenso, come se fosse colpa di qualcun altro. Ciao.