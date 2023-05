F1, GP Miami 2023: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Ecco le mie pagelline del GP di Miami di Formula 1:

Voto 10 a Verstappen. Beh, impossibile non piazzarlo qui visto che in cima arriva anche quando parte da New York destinazione Miami. Fa piangere milioni di tifosi, a cominciare dai messicani che si illudono, povere stelle, di raggiungere il paradiso. Proprio per questo, Max potrebbe ridere di più. Un filo, dai. La Red Bull, per una questione di immagine, medita di affiancargli un addetto al solletico.

Voto 9 a Perez. È lui lo showman del Mondiale. Non ci fosse, la F1 slitterebbe in seconda serata, le tribune perderebbero aficionados, eccetera eccetera. È un vorrei ma non posso, intendiamoci. Ma intanto ci prova e qualche volta ci riesce. Bravo.

Sergio Perez guida il GP di Miami davanti a Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 8 a Gasly. Una domenica pare un po’ tonto, un’altra sembra sveglio come un furetto. L’aria della Florida gli giova, evidentemente. Devono averlo portato a Disneyland prima del GP, magari gli hanno persino presentato il delfino Flipper, cosa che gaserebbe anche me, modestamente. Hurrà.

Voto 7 ad Alonso, al quale darei 10 a prescindere. Un po’ meno qui perché potrebbe sfoderare qualche cattiveria aggiuntiva quando qualcuno cerca di passarlo, visto che certe cose non le fa più nessuno. Tutti perbenino ‘sti ragazzi. In compenso pare abbia fregato una maglia di quelli del football nel retro podio, ciapasu!

Voto 6 alla presentazione stile Sanremo Mon Amour, con archi, rapper, fumogeni e sfilata. Io, nel mio piccolo avrei dato 0, massimo 1 perché per me la sacralità del pre gara andrebbe accompagnata dal silenzio. Chi vedeva il GP al mio fianco, che di F1 se ne frega, ha detto: finalmente un po’ di fantasia, di colore, di brio. Quindi mi rimetto a voi. Metto 6 e fate come vi pare, al solito, si capisce.

Voto 5 a Sainz che becca penalità quando va forte, un paradosso di troppo data la penuria rossa. Carletto, dai, altrimenti becchi 5, nel senso dei secondi, pure qui. Voto 5 a Leclerc. Che fine ha fatto in gara? Mistero. Cosa ha combinato in prova, più evidente. Un dispiacere vederlo navigare in mezzo a gente che non gli somiglia. Mah.

Voto 4 a Hamilton che ha dormito quasi tutto il weekend. Di giorno se non altro. Per le ore notturne ci riserviamo il giudizio visto l’andazzo musicale della zona, roba che al Sir piace da matti.

Voto 3 a Magnussen. Partiva quarto, ci aspettavamo un atteggiamento stile Pirati, Caraibi e Balle Varie. Invece testa a posto e mani dietro la schiena per una gara da 8. Il voto, dunque è viziato dal solito accanimento nei confronti dell’Alvermann. Magico, of course.

Weekend deludente per Lance Stroll © Jared C. Tilton / Getty Images

Voto 2 a Stroll. Vabbeh, si capisce il motivo, no?

Voto 1 a Sargeant. Non tanto per la guida. Per il ciuffo. Il biondo yankee usa più lacca dei 4 più 4 di Nora Orlandi. E il ciuffo, infatti, sta su. Ciumbis, come sta su. Lui, se non altro.

Voto 0 a chi si aspettava che avrei dato 0 alla FIA. Invece, nulla da dichiarare. Pazzesco. Vuoi dire che siamo di fronte ad una evoluzione della specie? Mi-ra-co-lo. Ciao.