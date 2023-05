F1, GP Monaco 2023: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Un equilibrismo di alta classe in qualifica, 78 giri sul ritmo in gara. Bravo. Con una nota di merito personale perché quando cammina mi ricorda Pepi Cereda, amico, compagno di vita e lavoro che ci ha lasciati, che non dimentico, anche se non vedo camminare Ocon.

Voto 9 a Ocon. Un equilibrismo di alta classe in qualifica, 78 giri sul ritmo in gara. Bravo. Con una nota di merito personale perché quando cammina mi ricorda Pepi Cereda, amico, compagno di vita e lavoro che ci ha lasciati, che non dimentico, anche se non vedo camminare Ocon.

Voto 9 a Ocon. Un equilibrismo di alta classe in qualifica, 78 giri sul ritmo in gara. Bravo. Con una nota di merito personale perché quando cammina mi ricorda Pepi Cereda, amico, compagno di vita e lavoro che ci ha lasciati, che non dimentico, anche se non vedo camminare Ocon.

Chi comincia a dire che sono pazzo a dare un voto del genere a Max può dargli 10 e lode come merita. Lo metto più sotto per dare spazio ad altri, almeno nelle pagelline, ine, ine, visto che altrimenti lo spazio se lo cucca tutto lui. Strepitoso il sabato, soprattutto. Quando ha fatto la differenza, Red Bull o non Red Bull.

Voto 7 a Verstappen. Chi comincia a dire che sono pazzo a dare un voto del genere a Max può dargli 10 e lode come merita. Lo metto più sotto per dare spazio ad altri, almeno nelle pagelline, ine, ine, visto che altrimenti lo spazio se lo cucca tutto lui. Strepitoso il sabato, soprattutto. Quando ha fatto la differenza, Red Bull o non Red Bull.

Voto 7 a Verstappen. Chi comincia a dire che sono pazzo a dare un voto del genere a Max può dargli 10 e lode come merita. Lo metto più sotto per dare spazio ad altri, almeno nelle pagelline, ine, ine, visto che altrimenti lo spazio se lo cucca tutto lui. Strepitoso il sabato, soprattutto. Quando ha fatto la differenza, Red Bull o non Red Bull.