F1, GP Olanda 2023: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio: salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo. E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi!

L'audio-pagellina del GP d'Olanda:

Ecco le mie pagelline del GP d'Olanda di Formula 1 svoltosi a Zandvoort:

Voto 10 ad Alonso. Ottimo e abbondante sull’asciutto, sul bagnato, sul mezzo e mezzo. La solita bestia. Con l’esperienza che serve per fare qualche giochetto che i ragazzini non si sognano neanche.

Voto 9 al violinista anzianotto e paciarotto che ha dato sgurz all’inno, accompagnato da squadrone di carampane canore e sonore tutta simpatia. Il miglior compendio ad un pubblico che se l’è proprio goduta, alla faccia del meteo. Bravi, energici ed energetici, con un filo di invidia.

Max Verstappen davanti a Fernando Alonso © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 8 a Lawson e ad Albon. Il deb era dato a muro certo, considerata la situazione, data l’impreparazione. Invece se l’è cavata come uno che ha capito quasi tutto. È il testimonial - per inciso - di una F1 che si impara al simulatore. Che piaccia o meno, va così. Albon, semplicemente è la rivelazione dell’anno. È il testimonial dei parrucchieri, altrimenti detti hair stylist per la varietà delle tinte usate in gara.

Voto 7 a Gasly. Ci ha dato dentro per l’intero weekend e ha portato a casa un bel malloppo. Dopo aver patito Ocon, si è ridestato. Bravo.

Voto 6 a Sainz e Hamilton. Con la ferraglia che avevano tra le mani hanno fatto il possibile. Per certi versi un più andrebbe a Carlitos perché lo abbiamo visto remare come quelli della Vogalonga a bordo di un pattino.

Voto 5 a Verstappen. Un weekend moooolto deludente. Ha fatto la pole, ha vinto, ha gasato tutto l’arancionificio ma ha mancato clamorosamente il giro veloce in gara. Una forte delusione nei dintorni di Amsterdam, per non parlare del suo team dove meditano di sostituirlo con il babbo di Perez.

Voto 4 a Perez. Sta diventando il nostro eroe. Chi ama tutelare le minoranze dovrebbe occuparsi di questo caso che comunque porta a casa dei milioni ogni anno. Povero Sergione, non ne azzecca più una e ne siamo molto dispiaciuti.

Domenica difficile per Sergio Perez © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 4 a Stroll. Assente in Olanda è stato visto in barca a Celle Ligure dove conta di trasferirsi per non dare nell’occhio. Anche il benestante genitore lo ha cercato invano perché, se andiamo avanti così, viene fuori una bella crisetta famigliare.

Voto 3 a Norris. Il pur brillante british ha chiesto alla McLaren di togliere un filo di carico in vista di Monza dove, presentandosi così, verrebbe superato anche dal camion scopa che pulisce la pista a fine giornata. È probabile che venga accontentato ma non è mica detto.

Voto 2 a Russell. Il pur bravo british non ha ancora capito adesso cosa gli è successo a Zandvoort. Ci pensa su dal primissimo dopocorsa e niente, non si capacita. Doveva salire sul podio, è salito sul bus per quelli che si erano fatti fregare la bici nell’euforia generale. Lui, l’unico mogio mogio, con quegli occhioni lucidoni… povero lungagnone.

Voto 1 a Sargeant. Per vostra informazione, mercoledi scorso il ragazzo yankee aveva tamponato uno stormo di 18 ciclisti nei pressi del circuito; giovedì sera aveva speronato un gommone in un canale nel pressi della capitale, venerdì era inciampato sulla passatoia della sua stessa camera d’hotel. I botti in pista rendono la media-spatascio perfetta. Grandissimo.

Voto 0 alla canzoncina “Max, Max, Supermax”, lontanuccia da un pezzo dei Beatles. Sentirla una volta va bene, 13.234 volte un po’ meno. Visto il ritmo dell’eroe, è urgente cambiare musica.