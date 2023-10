F1, GP Qatar 2023: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio: salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo. E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi!

L'audio-pagellina del GP del Qatar:

Ecco le mie pagelline del GP del Qatar di Formula 1 svoltosi a Lusail:

Voto 10 e lode a Verstappen. Gli aggettivi sceglieteli voi. Già detto e scritto tutto. Unico neo: diventare campione del mondo con una Sprint Race è come fare gli auguri il giorno prima del compleanno. Ma non è mica colpa sua.

Voto 10 a Piastri. Nel giorno della terza incoronazione del Max, salta fuori uno che persino a Max potrebbe far spuntare una ruga. Sembra sempre un bambino che ha appena vinto un lecca-lecca all’asilo ma va come uno che ha già finito l’università.

Max Verstappen guida il gruppo nel GP del Qatar © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 9 a Russell e a Hamilton. George, ha divertito, ci ha provato, si è scusato pur non avendo colpe. Una gran corsa, tutta in salita. Lui, con i ramponi. Bravo. Lewis: ha fatto una sciocchezza ma il solito signore a danni fatti. Bravissimo.

Voto 8 a Sargeant. Povero ciccio. Per una volta un essere umano in mezzo a questi qui che sembrano sempre inossidabili. Siccome noi, in Qatar, avremmo completato sì e no tre giri con l’aria condizionata, ci uniamo al disagio, solidali.

Voto 7 a Sainz che, mentre gli atri sudavano come bestie, ha fatto tre docce, si è mangiato 5 mottarelli, un camillino, un ghiacciolo all’anice e una granitina al tamarindo quando ha visto stramazzare Sargeant. È stato lui ovviamente a sabotare la sua Ferrari. Premio “Scrocco” 2023.

Voto 6 a Leclerc. Ha fatto il suo con una macchina che vorrebbe dare a un altro. Ennesimo fine settimana senza gioia povero Charles, ammesso e non concesso che la sparizione dalla griglia di Sainz non lo abbia rinfrescato almeno un po’.

Voto 5 a Alonso. Un po’ troppi errori ultimamente. Non da lui. Vabbè, gli bruciava il sederino, povera stella. Il che rende nervoso un bradipo, figuriamoci un tarantolato come Nano.

Voto 4 a Norris. Pur con un moto di solidarietà nei confronti del Lando, siamo all’insuff. Lui tira ma poi ammira l’altro. E la faccenda si sta facendo stucchevole, pensando a chi gli vuole bene. Prima o poi andrà in bestia. A furia di frequentare Ricciardo, pure lui sorride un po’ troppo.

Voto 3 a Hulkenberg. In prova fa spesso sforzi titanici. Poi chissà che cosa diavolo gli viene in mente la domenica. Da genio a tonto, un po’ troppo spesso. Pensava a come porta i capelli la sua bionda? Mah, la FIA indaga. Risposte entro Natale.

Un altro weekend difficile per Sergio Perez © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 2 a Perez. Se andiamo avanti così entro l’anno gli ritirano la patente per guida in stato confusionario. Quella dell’auto. Pare che l’ultimo sorriso risalga al febbraio scorso. In Messico lo aspettano per (fargli) la festa dei tramortiti.

Voto 1 a Ocon. L’incidente della Sprint ribadisce una tendenza all’asinata che ormai caratterizza la sua carriera. Veloce è veloce ma litiga con tutti. Peggio di Magnussen dei bei tempi andati. Pare che ormai ragli appena alzato.

Voto 0 a un trust di teste fini composto per l’occasione dai soliti noti della FIA con la collaborazione di Pirelli. Non è stata una gara, è stato un casino. Della serie: se lo sapevo prima… Eh, sì, a saperlo prima, come cantava Jannacci. Mi presti 5 euro? Eh, se me lo dicevi prima…