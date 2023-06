F1, GP Spagna 2023: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

L'audio-pagellina del GP di Spagna:

Ecco le mie pagelline del GP di Spagna di Formula 1 svoltosi al Montmelò:

Voto 10 ad Ayrton Senna. È il mio preferito non solo per quella furia, quel tocco, quella determinazione che mostrava in pista. Una persona speciale, alla quale ho pensato mentre Verstappen andava a stravincere, con ogni merito, si capisce.

Voto 10 a Niki Lauda, un uomo speciale, un pilota eccezionale la cui memoria mi attraversa spessissimo. È successo anche durante il GP di Spagna mentre Hamilton faceva felice la Mercedes ritoccata.

Max Verstappen precede Carlos Sainz durante il GP di Spagna © David Ramos / Getty Images

Voto 10 a Michael Schumacher che mi ha sorpreso come persona, che mi ha sbalordito come pilota, che ha segnato un lungo periodo felice ormai lontano e che soffre, maledizione, nella sua stanza permeata da un mistero dolente. L’ho pensato mentre Leclerc non riusciva a recuperare e a somigliare al campione che è.

Voto 10 a Jackie Stewart che ad anni 83 continua a seguire il mondo che ama, che l’ha reso un campionissimo e un uomo sempre capace di trovare un senso, una ragione. A lui ho pensato mentre George Russell guadagnava il pane al Montmelò.

Voto 10 a Gilles Villeneuve, che era una teppa, un bambino più giovane di me, sin dal primo incontro, Mosport, Canada 1977. Come Maradona: non vedevo l’ora di trovarmelo in pista a combinare una magia. Povero, povero Gilles. Comparso come sempre quando per troppo tempo non appare qualcosa che somigli al suo repertorio.

Voto 10 a Jochen Rindt e Jacky Ickx, due campioni diversissimi, due figure che hanno alimentato la mia passione da ragazzino. Tra gioie e dolori che non dimentico. A loro ho pensato mentre vedevo combattere Tsunoda senza trovare una soddisfazione.

Yuki Tsunoda in azione durante il GP di Spagna © Peter Fox / Getty Images

Voto 10 a Jean Alesi, Gerhard Berger che hanno combattuto senza vincere abbastanza, che mi hanno fatto compagnia e che ancora sono capaci di mettere in comune la loro passione, le loro follie, la loro ironia. Ci pensavo mentre Alonso giocava e graziava Stroll per un piazzamento senza importanza.

Voto 10 a Jim Clark che non ho fatto in tempo a vedere dal vivo, che è scomparso quando di anni ne avevo 10 ma ricordo perfettamente l’annuncio di quell’incidente fatale, lassù ad Hockenheim, mentre avevo tra le mani una sua foto che ancora conservo. A lui ho pensato mentre attendevo un lampo, un guizzo da Sainz, inguaiato pure lui.

Voto 10 a Lorenzo Bandini che sta nella mia infanzia come Mago Merlino, la cui morte fu uno schiaffo all’anima, il primo così violento, la cui traccia è rimasta da allora. A Lorenzo pensavo non so a che punto della corsa, non importa, bene così.

Voto 10 a chi corre senza premi, senza medaglie ma corre e si batte. In tanti, anche a Barcellona, ieri. Anche se non sembra, non basta.

Voto 0 a me stesso. Perché lo so che ‘ste pagelline sono provocatorie, fuori fase, magari assurde. Però, ecco, mi sono preso una licenza, una pausa da condividere con voi, visto che di argomenti freschi sono un po’ sprovvisto. Dalla prossima mi rimetto in riga. Va bene?