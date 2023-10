F1, GP Stati Uniti 2023: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio: salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo. E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi!

Il mio commento preferito dal GP del Qatar è quello di Daniele Cicala , che scrive: "Voto 10 ad Hamilton che si spiega ai microfoni: 'Studio aperto consiglia alle persone anziane di non uscire all'aperto e non prendere caldo, quindi mi sono messo da parte' #pagelleTerruzzi"

Ecco le mie pagelline del GP degli Stati Uniti di Formula 1 svoltosi ad Austin:

Voto 10 a Hamilton. Il miglior cow boy del Texas. Ancora una volta questo vecchio ragazzo entusiasma e diverte, 56 giri come una lunga qualifica, non proprio premiata dal team. Ma, insomma, bello vedere che non molla uno zicco di voglia, nonostante il curriculum, nonostante Verstappen (che prende 10 pure lui ma la cosa non fa notizia, pur trattandosi del centro numero 50).

Voto 9 a Norris. Il fatto che non riesca a vincere una gara, con la stoffa che ha, con la voglia che ha, consiglia un viaggetto dove, se ti presenti, magari scatta un miracolino, un abbrivio magico, roba così. Bravo, intendiamoci, ma sempre un passo o due indietro rispetto alle ambizioni e le aspettative. Comunque, il voto mi pare meritatissimo.

Yuki Tsunoda durante il GP degli Stati Uniti © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 8 a Gasly e a Tsunoda. Pierre per il casco in memoria di Cevert soprattutto. Un tocco di classe che magari fa capire a Gasly e ai suoi gentili colleghi che per disegnare un copricapo memorabile non è che servano tutti ‘sti ghirigori. Il casco di Françoise è del 1973. Coraggio ragazzi. Yuki: giro veloce, finalmente una buona notizia, dai. Serve tutto a chi non ha il pane.

Voto 7 a Sainz e ad Alonso. Carlos: come al solito molta testa dentro una gara in salita, con tanto di traino aspirato da Verstappen. Fernando: un ritmo da fenomeno per venir su dai bassifondi. La sua Aston è ormai di un verde marcio, lui verde brillante.

Voto 6 a Leclerc. Pole alla vigilia, patimenti in gara. Forse serve fidarsi meno della squadra e più della propria pancia. Però, chiedere conto del sorpasso di Sainz al team, via radio, non è piaciuto nemmeno a chi tifa per lui. Date le condizioni, la situazione.

Voto 5 a Russell. Ha cominciato a dormire verso giovedì scorso e così è andato avanti vagolando sui cordoli. L’ha svegliato una freccia degli Apache che si esercitavano con Tex Willer da quelle parti lì. Un po’ tardi, Ciccio.

Voto 4 a Perez. Un po’ meglio del solito, infatti sale clamorosamente al 4. Per uno che di solito fa piangere, un mezzo sorriso, visto che il Messico, con tutti i suoi tifosi mascherati, si avvicina.

Sergio Perez in lotta nel gruppo durante il GP degli Stati Uniti © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 3 a Albon. Viaggiava fuoripista con una Land Rover. Dopo circa 56 giri l’hanno avvisato che così non si poteva andare avanti. In compenso si è divertito come il novantenne giapponese che gioca a rugby nello spot.

Voto 2 a Ocon. Mentre c’è chi cerca di migliorare lo standard lui infila uno strafalcione via l’altro. Ma come, non era una stella nascente? Opaca, ecco, come la vernice che pesa meno.

Voto 1 ai cappeli da cow boy indossati per far finta di essere alla moda. Le ripetizioni stufano. Servirebbe che almeno qualcuno indossasse lo Stetson anche a Imola o a Baku, così, giusto per far vedere che del conformismo di maniera possiamo fregarcene una volta nella vita.

Voto 0 a Norris, Hamilton e Vertappen che non hanno nemmeno dato una occhiata a quella sfilza di cheerleaders che li circondavano nel retropodio. A proposito: va bene, via le ragazze sulla griglia… giusto. E queste qui? Roba da anni '60, dai… Mah.