F1, GP Ungheria 2023: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio: salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo. E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi !

Ecco le mie pagelline del GP d'Ungheria di Formula 1 svoltosi all'Hungaroring:

Voto 10 a Piastri. Il ragazzino ha cuore, testa e quel certo tocco che distingue i debuttanti dal grande futuro. Non ha avuto aiuti, ha lottato, ha rischiato di far saltare in aria Perez. Insomma, vivacissimo. Per la serie “Timidezza mon amour”. Bravo.

Voto 9 a Norris. Due secondi posti filati per il furetto Made in England che ride moltissimo e va fortissimo. Siccome Verstappen non fa testo, da un mesetto pensa di essere il migliore del Mondiale e infatti ha spatasciato sul podio la timida coppetta di Max. Anche in famiglia gli hanno dato ragione. Dunque, un bel cinema. Per chi si accontenta c’è da godere assai.

Daniel Ricciardo in azione all'Hungaroring © Mark Thompson / Getty Images

Voto 8 a Russell. Sabato era a zonzo per Budapest dove è nota la presenza di una quantità enorme di ragazze interessanti. Domenica è arrivato in pista e per far bella figura con le ragazze agganciate sabato ha superato quasi tutti. Seratona, ovviamente.

Voto 7 a Hamilton e a Ricciardo. Lewis: una qualifica da 10, una partenza da 4. Speravamo in un bel rebelot - come dicono a Pest - in un gran rufo - come dicono a Buda - e invece il Sir è scivolato nei bassifondi alla curva uno. Il che lo ha escluso dai piani nobili. Per uno come lui, imperdonabile. Daniel: un buon rientro però quella risata lì, ostentata a tempo pieno, ha un po’ scassato i cerchioni.

Voto 6 a Perez. È un atto caritatevole, intendiamoci. Ma, insomma, dopo una sfilza di strafalcioni, eccolo sul podio, insieme a quelli che vanno forte. Non proprio una impresa ma per un ragazzo che vuole una vita spericolata, la vuole piena di guai, serviva tirare il fiato.

Voto 5 a Verstappen. Pazzesco: battuto in qualifica. Una caduta di stile imperdonabile, no? Era da qualche mese che cercavo un peletto nell’uovo e finalmente eccolo lì: secondo sulla griglia. Robb de matt, come dicono ad Amsterdam.

Max Verstappen vince il GP d'Ungheria 2023 © Peter Fox / Getty Images

Voto 4 a Sainz che non va in bestia per come gira il fumo dalle sue parti. È tutta roba piccola, vista la situazione da bassa classifica, ma proprio per questo, certe mosse sono proprio incomprensibili.

Voto 3 a Zhou. Una partenza come un manualetto dal titolo “Sbagliare tanto, sbagliare tutto”. Disastroso, in effetti, con doppio K.O. Alpine e tamponamento a Ricciardo. Ci ha pensato su tutta la notte e il risultato si è visto. Ottimo. Esultanza nella Cina tutta.

Voto 2 a Magnussen. Da quando è arrivato Hulk, il nostro Magico Alvermann si è dato alla macchia, più che alla macchina. Nel weekend ha perlustrato i boschi ungheresi, si è riempito di gulash, e il resto è tutto un bicarbonato. Addio.

Voto 1 a Sargeant. Ci è o ci fa? La domanda, immagino, circolerà sulle spiagge italiane per l’intera estate. Rifletteteci su, ragazzi e ragazze, perché le vostre ferie da questo enigma, immagino, dipendano. Mah.

Voto 0 alla FIA. Ma no! Ma sì! Siamo ad agosto e forse, dicasi, forse, c’è qualche team fuori con i budget. Ciumbis, che efficienza, che tempestività. Mi mancano le parole, figuriamoci i voti per ‘sta dimostrazione di forza.