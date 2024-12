F1, GP Abu Dhabi 2024: le pagelline di Terruzzi

Carlos ha portato in fondo l’ultima gara come il resto. Alta qualità, professionalità, alta statura, ancora una volta davanti a Leclerc. Charles ha rimediato l’inciampo sulla passatoia della Ferrari e l’errore in qualifica con un garone da superstar. Bravi. Con qualche rimpianto certo, per entrambi.

Voto 8 a Sainz e Leclerc. Carlos ha portato in fondo l'ultima gara come il resto. Alta qualità, professionalità, alta statura, ancora una volta davanti a Leclerc. Charles ha rimediato l'inciampo sulla passatoia della Ferrari e l'errore in qualifica con un garone da superstar. Bravi. Con qualche rimpianto certo, per entrambi.

Il festeggiamento finale è sembrato eccessivo anche nei confronti di chi l’ha battuto in gara. Ma, insomma, un ultimo atto da ganassa, dopo troppe domeniche storte. E adesso non resta che vedere con che piede, con che voglia, con quale strategia arriva a Maranello.

Voto 7 a Hamilton. Il festeggiamento finale è sembrato eccessivo anche nei confronti di chi l'ha battuto in gara. Ma, insomma, un ultimo atto da ganassa, dopo troppe domeniche storte. E adesso non resta che vedere con che piede, con che voglia, con quale strategia arriva a Maranello.

Una manovra da bambino stizzito, l’ennesima, alla prima curva senza alcun rispetto per chi si giocava il titolo Costruttori. Max non si tiene, a parole, a gesti. È il suo limite ma anche un pregio. Solo che parlare di campione maturo, ciaopepp.

Voto 3 a Verstappen. Una manovra da bambino stizzito, l'ennesima, alla prima curva senza alcun rispetto per chi si giocava il titolo Costruttori. Max non si tiene, a parole, a gesti. È il suo limite ma anche un pregio. Solo che parlare di campione maturo, ciaopepp.

Speravamo che la fine fosse in linea col resto. Stile Bud Spencer, roba così. Invece il Magico Alvermann sembra assennato come il Grillo Parlante. Cacciato fuori da Bottas… no, dico… Addio vecchio campione.

Voto 2 a Magnussen. Speravamo che la fine fosse in linea col resto. Stile Bud Spencer, roba così. Invece il Magico Alvermann sembra assennato come il Grillo Parlante. Cacciato fuori da Bottas… no, dico… Addio vecchio campione.

