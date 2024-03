F1, GP Arabia Saudita 2024: le pagelline di Terruzzi

Vado un po’ controcorrente ma il baby merita 10 e lode. Chi ha figli di quell’età lì può capire meglio. Chi ricorda cosa faceva a quell’età lì, pure. Unico problema: vi pare possibile che il terzo pilota della Ferrari non possa provare per allenarsi e affrontare un Gran Premio con una esperienza minima? Mah.

Voto 8 a Bearman. Vado un po’ controcorrente ma il baby merita 10 e lode. Chi ha figli di quell’età lì può capire meglio. Chi ricorda cosa faceva a quell’età lì, pure. Unico problema: vi pare possibile che il terzo pilota della Ferrari non possa provare per allenarsi e affrontare un Gran Premio con una esperienza minima? Mah.

Voto 7 Sargeant e a Hulkenberg. Raga, Logan ha finito una corsa, neanche malaccio a voler guardare. Il fatto vale premio alla perseveranza. Verso i 55 anni questo qui mi fa pole a nastro e domina il campo. In F1, nel bridge, nel tresette ciapanò… in ogni caso una crescita impressionante. Lenta ma clamorosa. Hulk: un piccolo grande capolavoro che nessuno ha visto. Bravo biondone.

