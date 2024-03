F1, GP Australia 2024: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno, dopo ogni Gran Premio di Formula 1, tornano le mie pagelline! Vuoi dare anche tu un voto ai piloti di F1? Scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi !

Ecco le mie pagelline del GP d'Australia di Formula 1 svoltosi a Melbourne:

Voto 10 a Verstappen. Dopo 7645 corse davanti, ha finalmente deciso di guardare una corsa dai box. Una concessione perfetta per ogni bilancio, salvo il suo. Può permetterselo, comunque, e permettere a tutti di divertirsi di più guardando un GP. Una manna per la Formula 1 anche da fermo. Grazie.

Voto 9 a Sainz. Ma come, non è lui il ferrarista licenziato? Non solo una corsa tutta cuore e testa. Le ultime due vittorie rosse sono roba sua e la faccenda porta a qualche considerazione interessante pensando all’oggi e al domani del Cavallino. Una reazione strepitosa, dopo l’ospedale, dopo la mancata conferma. Bravo.

Max Verstappen e Carlos Sainz nel GP d'Australia 2024 di F1 © Mark Thompson / Getty Images

Voto 8 ad Alonso. La solita testa dura. Un’altra domenica da pirata per questo vecchiaccio dei Sette Mari. Peccato che l’Aston non abbia la sua stessa tempra. Neanche Russell povero ciccio, sfiancato e intontito dagli scarichi del Nano.

Voto 7 a Tsunoda. Doveva patire il compagno australiano, sta galoppando alla grande. Ritmo e maturità. Una vera crescita nel momento chiave della carriera. Senza nemmeno un urlo via radio. Clamoroso.

Voto 6 a Norris e Hulkenberg. Lando ha fatto di tutto con una macchina in crescita. In aggiunta ha battuto il suo compagno, cosa non facile come abbiamo visto altrove. Hulk, una garanzia nei bassifondi. Pure lui è un vecchiaccio dalla pelle dura. E una manna per la Haas.

Voto 5 a Leclerc. Dispiace dirlo ma è lui il grande sconfitto di Melbourne. Con qualche pecca persino in qualifica, quando dovrebbe fare la differenza. In compenso, inaspettatamente vicino a Max in classifica. Abbastanza per covare reazioni di un’altra pasta.

Voto 4 a Perez. Se manca il solito fenomeno, persino la Red Bull sembra perduta. Una gara anonima, con una macchina di prim’ordine. Non basta, Sergione, per guardare avanti con un po’ di sgurz. Bello paciarotto sempre, mai arruffato, arrabbiato, tonico, insomma pronto per recuperare una reputazione smaltata.

Sergio Perez durante il GP d'Australia 2024 di F1 © Robert Cianflone / Getty Images

Voto 3 a Hamilton. Non sappiamo sino a che punto, per quale ragione siamo di fronte ad una specie di disarmo. Il tema agiterà il morale dei ferraristi da qui a Natale. Intanto stiamo vedendo il fantasma del Sir. Che succede? Dai, dai, dai.

Voto 2 ad Albon. Prima ha fatto fuori la sua Williams, poi ha sottratto la Williams a Sargeant, povero disgraziato, invitandolo ad andare a casa senza dire ba. Primo americano trattato da profugo indesiderato. Oh mamma…

Voto 1 a Ricciardo. Non perviene. Niente, non c’è verso. Nemmeno l’aria di casa lo rianima. Una delusione non solo australiana. Peccato. In attesa di miracoli.

Voto 0 a Bottas che ha lasciato il surf, praticato con successo prima della gara, per la gara. Una decisione assurda, visto che il biondo Findus sulla tavola se la cava mentre in pista non c’è verso, anche quando non ha colpa.