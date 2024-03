F1, GP Bahrain 2024: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno, dopo ogni Gran Premio di Formula 1, tornano le mie pagelline! Vuoi dare anche tu un voto ai piloti di F1? Scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi!

Ecco le mie pagelline del GP del Bahrain di Formula 1 svoltosi a Sakhir:

Voto 10 a Ocon e Gasly. Hanno beccato un paracarro, sono partiti in fondo al gruppone, invece di mollare lì tutto e andare al mare, ai mondi, insomma in un posto molto lontano da una pista, si sono messi di buzzo buono per concludere quartultimo e terzultimo. La vera impresa sta tutta qui.

Voto 9 a Sainz. Ha in testa una idea meravigliosa. Per ora tutto bene. Podio, davanti a Leclerc. Educatamente, si capisce, ha piazzato due sorpassi su Charles che la dicono lunga sulla piega mentale da applicare alla stagione.

Max Verstappen vince il GP del Bahrain 2024 di F1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 8 a Verstappen. Ciccio, mi vinci con solo 22 secondi di vantaggio? No, dico siamo pazzi? Magnanimi? Un po’ persi? Se andiamo avanti così, non si sa dove andremo a finire. In crisi, praticamente, è palese.

Voto 7 a Tsunoda. A fine corsa ha evitato di passare alla spada mezzo team, a cominciare da Ricciardo che ha preteso il lasciapassare per niente. Una padronanza totale. Bravo Yuki.

Voto 6 a Leclerc e a Perez. Charles non giudicabile per noi che non abbiamo la vera misura dei suoi guai, comunque evidenti. In compenso ha tenuto giù sino in fondo. Poteva finire molto peggio. Sergione, mica male dai. Ha preso la solita mezza pista da Max ma sino a quando tiene dietro gli altri, respira.

Voto 5 a Russel. Ha rischiato di prendere un voto altissimo. È scivolato su una banana gettata in pista da Hamilton e ha perso la quarta piazza in un amen. Dai comunque non ce l’avrebbe fatta anche se pensava di fare molto meglio.

Voto 4 a Hamilton. Per farlo sentire meglio dalla prossima gara la Mercedes monterà nell’abitacolo la poltrona “Fracchia” che ben si adatta alle forme del possessore. In ogni caso che fosse un anno scomodo per Lewis lo sapevano anche i sassolini del deserto.

Voto 3 a Alonso. Vabbeh, siamo alla solita sauna, caro Nano, tocca sudare per poco o niente. Certo se poi metti giù una strategia da genio della lampada, siamo a posto. Una gara come un disastro ferroviario.

Voto 2 a Piastri. Ma come, non doveva stupire al rientro, dopo aver smaltito gli affanni da debuttante? Messo sotto dal Lando a tempo pieno. Si vede che pure lui non ha ancora trovato la ciribiciacola. Pazienza.

Voto 1 a Bottas. No, dai, una sicurezza per tutti noi. Passano gli anni ma lui resta inossidabile. È il nostro cugino di campagna, un evergreen, con macchina green. Che tempra, che uomo, che presenza! Wow.

Voto 0 alla FIA. Ma come, nemmeno un pasticcio al rientro? Nemmeno un tombino ribelle? Che delusione. Se non ci pensa lei, non ci divertiamo. Coraggio, sabato prossimo si corre di nuovo.