F1, GP Brasile 2024: le pagelline di Terruzzi

Voto 10 a Verstappen e Ocon. Il primo ha chiuso il Mondiale a colpi di martello, di talento, di determinazione. Qui non è questione di tifare per Max o meno: giù il cappello e ciao, visto che la Red Bull c’entra ben poco con il ritmo messo giù dal suo pilota. Stre-pi-to-so. Esteban, pora stella, imbrocca una domenica su 234 ma quando lo fa sembra più bello di Brad Pitt. Ne aveva bisogno, dunque complimenti vivissimi. Soprattutto perché porta a casa sempre lui il bottino più pregiato alla faccia dei compagni, da Alonso a Gasly, più consistenti di lui.

Voto 9 a Tsunoda. Ragazzi, aveva messo le gomme giuste per trasformare una qualifica da samurai in una domenica da imperatore. Poi, siccome la ruota gira e la direzione gara svalvola, ha perso qualche posizione ma mai la trebisonda. Bravo.

