F1, GP Canada 2024: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno, dopo ogni Gran Premio di Formula 1, tornano le mie pagelline!

Ecco le mie pagelline del GP del Canada di Formula 1 svoltosi a Montreal:

Voto 10 a Albon. È suo il sorpasso più arrembante della corsa. E siccome la fortuna non aiuta gli audaci, è suo l’oscar della rogna, cacciato fuori senza colpe da Sainz. Cerchiamo di consolarlo, qui, modestamente, anche se lui non legge, di certe stupidaggini se ne frega.

Voto 9 a Magnussen. Il Magico Alvermann ci ha fatto godere partendo come un furetto con le Full Wet mentre un po' tutti, un po’ troppi davano degli sciroccati all’intero team Haas. Un arrembaggio all’arma bianca sul bagnato. Speravamo continuasse a piovere per tre orette per vederlo tagliare il traguardo a New York in solitudine.

Max Verstappen trionfa nel GP del Canada 2024 di F1 © Mark Thompson / Getty Images

Voto 8 a Verstappen. La cera del team non brilla come a Natale ma lui splende di luce propria. In una gara simile a una lotteria di Capodanno fa quello che tocca fare a un campione del mondo. Solido e veloce sempre, per la depressione di chi ha avuto in mente delle idee meravigliose.

Voto 7 a Norris e a Piastri. Arrembanti dal primo all’ultimo giro. Forti e aggressivi come devono essere due piloti in cerca di gloria. Lando avrà anche sbagliato i tempi del pit sotto safety car ma era davanti in fuga, meritatamente; Oscarino ha messo giù un fortino davanti a Russell che neanche Geronimo con tutte le sue frecce.

Voto 6 a Hamilton e Alonso. Chi pensa che i vecchietti abbiano perso la voglia, lo smalto, la fame avrà capito che siamo ben lungi da quella roba lì. Nando non ha fatto passare Lewis per un bel po’, avrebbe continuato a farlo per 348 giri; Lewis ha guidato come sa sino alla fine, nonostante una qualifica loffia.

Voto 5 a Russell. Dispiace metterlo qui ma forse aveva in mano la corsa e ha fatto troppi errori per uno che punta a vincere. È bravo, forse troppo signore per un gioco da gente per niente votata alle buone maniere.

Voto 4 a Perez. Per festeggiare la riconferma ha piantato la macchina in qualifica e ha piantato sul muro la stessa macchina in gara. Più nuvole che Messico per ‘sto ragazzo che non trova pace, ritmo, anche se può sorridere per dove si trova, si troverà per altri due anni.

Sergio Perez in lotta con Kevin Magnussen © Mark Thompson / Getty Images

Voto 3 alla FIA che non ha corretto le vie di fuga. Sull’erba bagnata si scivola, come sa chiunque si occupi di sport. Loro se ne sono accorti quando il povero Tsunoda ha innescato controvoglia un possibile incidente ferroviario. A proposito: la schivata di Hulkenberg merita un 10 a parte.

Voto 2 alla FIA che dorme con ogni condizione atmosferica. Non sapendo a chi dare un votaccio del genere, lo affibbio ai soliti noti, così, per colpe regresse e presenti su una quantità di temi. L’ultimo: pubblicare nuove regole per il 2026 senza consultare nemmeno un qualche amichetto competente.

Voto 1 a Sargeant. Ciccio, con tutto il rispetto, non è cosa per te. Un fuoripista al minuto, su ogni pista, dal venerdi alla domenica. Dai, mollare il colpo, sei giovane e la vita è piena di opportunità.

Voto 0 a Leclerc e Sainz perché la Ferrari li ha dirottati altrove, forse a Monreale, nel senso della Sicilia, che può essere facilmente confusa con Montreal, nel senso del Canada. Sta di fatto: assenti. Ma come, dopo Montecarlo? Dopo quei frizzi, quei lazzi? Vasseur, emerso dalle acque del porto, ha smesso di ridere sotto l’acqua del Quebec.