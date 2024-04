F1, GP Cina 2024: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno, dopo ogni Gran Premio di Formula 1, tornano le mie pagelline! Vuoi dare anche tu un voto ai piloti di F1? Scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi!

Ecco le mie pagelline del GP della Cina di Formula 1 svoltosi a Shanghai:

Voto 10 a Stroll. Siccome il pomeriggio cinese indiceva alla pennica, ha dato una botta, di muso a Ricciardo, di vita al resto della platea. Benefattore unico del pubblico pagante e televisivo, ha preferito sacrificarsi per svegliare il tifosificio tutto. Eroico.

Voto 9 a Magnussen. Anche lui, modestamente, ci ha dato soddisfazione. Quando ha visto Stroll spintonare, ha immediatamente fatto partire uno sganassone beccando in pieno Tsunoda. Ottimi riflessi, vecchio Magico Alverman! Nonostante gli anni hai sempre una buona cera.

Sergio Perez e Fernando Alonso durante il weekend del GP di Cina © Peter Fox / Getty Images

Voto 8 ad Alonso e Hamilton. Anche il Nano, per dare, ha dato. Ventidue cambi gomme pur di mettere via il giro veloce, di sorpassare della gente a caso, di farsi inquadrare dalle telecamere. Ottimo e abbondante, sia sabato, sia domenica. Lewis: l’unico al mondo a compiere un miracolo che neanche Houdini in pompa magna. Nel giro di un solo giorno si trasforma da Hamilton a Sargeant. No, dico, siamo al vertice mondiale della magia. Grande.

Voto 7 a Zhou. Non per lui, per i suoi tifosi, in orbita come fuochi artificiali anche se il loro idolo lottava per un mottarello, un portachiavi in pongo rosso. Un giorno da leoncino per il tigrotto cinese.

Voto 6 a Norris. No, bravo, veramente. Roba da 10 in pagella se non ci fossero stati gli showmen di cui sopra. In ogni caso, un altro podio basso per un pilota che merita il podio alto. Nei prossimi sette-otto anni, è probabile che ci arrivi.

Voto 5 a Verstappen. Unico caso di pilota che vince gare senza essere presente alle gare. Dalla prossima si presenterà soltanto sul podio a cose fatte, visto che la sua presenza in pista, a ‘sto punto, viene giudicata superflua anche dai parenti stretti.

Carlos Sainz, Sergio Perez, Charles Leclerc e Lando Norris © Peter Fox / Getty Images

Voto 4 a Leclerc. Meglio Charles, nella gara peggiore della Ferrari che caracolla da seconda a terza forza. Ma, insomma, proprio una domenica rosa più che rossa. Senza colpa del piloti, sia chiaro.

Voto 3 a Sainz. Un po’ sottotono, in Cina, mai pimpante e miracolato dopo una manovra masochistica in qualifica. Punta a farsi venire una seconda appendicite per stupirci come non mai.

Voto 2 ad Albon. Il quale di certo cambierà il casco da Panda sbalordito la prossima corsa. Peccato perché l’iniziativa è apparsa ipnotica e gradita anche al WWF.

Voto 1 a Bottas. Perché? Per fare in modo che qualcuno di voi scriva: ma Giorgino ce l’hai con Bottas?

Voto 0 alla FIA. A grandissima richiesta, i funamboli della Federazione tornano in auge secondo lo stile consueto. Penalità date e tolte, sonni profondi in gara. Certo, dormivamo un po’ tutti ma questo non giustifica loro. Una certezza. Bentornata cara Federation!