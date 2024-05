F1, GP Emilia Romagna 2024: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno, dopo ogni Gran Premio di Formula 1, tornano le mie pagelline! Vuoi dare anche tu un voto ai piloti di F1? Scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi!

Ecco le mie pagelline del GP dell'Emilia Romagna di Formula 1 svoltosi a Imola:

Voto 10 a Verstappen e Norris. Un doppio saggio di guida. Verstappen ha sudato, per una volta, davvero; Norris ha remato sino all’ultima curva, con una McLaren che davvero mette in pista aggiornamenti che funzionano. Il pilota più veloce e il pilota di punta McLaren. Omaggio a Senna completato.

Voto 9 a Tsunoda. A furia di vivere in Romagna, in Romagna ha imparato a volare. Una stagione da ringalluzzito dopo molte gare da imbufalito. A proposito di chi si fa il mazzo con macchine non perfette. Un piccolo grande eroe.

Max Verstappen in fuga da Lando Norris © Mark Thompson / Getty Images

Voto 8 a Magnussen. Era sotto tiro perché alla prima gomitata avrebbe beccato l’ergastolo. Lui, anche quando deve combattere con le mani dietro la schiena per portare a casa un pesce rosso, ce la mette tutta. E diverte sempre.

Voto 7 a Leclerc. Era ottimista, era gasato, ha patito, ha sbagliato. Un errore nel momento clou del weekend. Ma, insomma, anche Charles ha fatto il possibile per corrispondere l’affetto che riceve.

Voto 6 a Stroll. In fin dei conti, dopo anni di bastonate, di critiche in quanto raccomandato, il suo lo fa. A punti, mentre Nando è scomparso tra i flutti del Santerno. Fare meglio di un martello pneumatico come Alonso vale un weekend in paradiso.

Voto 5 a Sainz. È il più lucido della famiglia Ferrari, attraversa un momento delicatissimo, la squadra l’ha penalizzato con una strategia incomprensibile. Però… sotto il suo standard a Imola. Dai Carlitos!

Voto 4 a Perez. Un disastro ferroviario. Ora, con tutto il rispetto, sarebbe ora di dare qualche opportunità griffata Red Bull a qualcuno che merita di più. Sergione ha avuto ben più di quanto riesce a dare.

Weekend difficile per Sergio Perez © Lars Baron / Getty Images

Voto 3 a Hamilton. Ciccio, tocca svegliarsi un po’ e sbagliare un po’ meno. Altrimenti il popolo rosso si raffredda come un ghiacciolo al tamarindo. L’inizio del 2024 mette lì qualche ombra sul 2025.

Voto 2 all’inflazione. Della parola “emozione”, utilizzata 47.357 volte a proposito di: Senna, tifosi, Ferrari, Emilia Romagna, Imola, rosso…Uno sbrodolamento retorico francamente eccessivo. Le emozioni sono preziose anche perché rare. Altrimenti perdono pregio, diventano modi di dire scontati e, alla fine, vuoti.

Voto 1 alle interviste televisive ai piloti durante il giro-parata sul camion aperto dedicato ai tifosi. È l’unico momento in cui, chi ha pagato il biglietto, può ricevere un saluto dai campioni che correranno più tardi guardandoli in viso. Perché “rubarli” per fare domande inutili e ottenere risposte scontate e già date? Non si capisce, francamente. Anche perché il pubblico televisivo a quell’ora ha ben altro da fare.

Voto 0 a Leo. Dopo i cani di Hamilton, abbiamo il cane di Leclerc. La Ferrari si prepara a sostituire in Cavallino, vedremo se con un Bassotto e un Bulldog Rampante, dipenderà dai punti in classifica dei due campioni. Intanto, l’attenzione riservata al tema è enorme, il che offre la misura dello sbando generale. Mentre sono in arrivo il puma di Verstappen, il tapiro di Sargeant, il mulo di Ocon e l’armadillo di Magnussen, una bestia corazzata che se provi ad accarezzarla, fa partire una pizza che ti stende secco. Oh mamma…

Senza voto: Vettel con la McLaren di Ayrton a trent’anni da Ayrton. Un bel gesto. Un po’ troppi marchi però, dentro la celebrazione.