F1, GP Giappone 2024: le pagelline di Terruzzi

Ecco le mie pagelline del GP del Giappone di Formula 1 svoltosi a Suzuka:

Voto 10 a Verstappen. Insomma, quando ci vuole ci vuole. Dopo sette anni di latitanza dalle corse Max torna e mette in riga tutti, a cominciare dalla Ferrari. Ormai, essendo una comparsa, non se lo fila nessuno. Quindi lo riportiamo nei piani alti pure noi perché in alto ha viaggiato sempre, solo e trascurato.

Voto 9 a Tsunoda. Non è che abbia fatto chissà che. Ma se mi metto nei panni di un nippo, mi gaso di brutto come quelli lì, vestiti come Yuki in tribuna. Bello vedere l’entusiasmo di chi paga il biglietto. Il merito va a lui, Tsunoda, sempre pimpante in questo inizio stagione.

Yuki Tsunoda conquista punti iridati nel GP del Giappone © Clive Mason / Getty Images

Voto 8 a Sainz e Leclerc. Hanno fatto il mestiere, con strategie diverse e diverse posizioni in griglia. Charles ha recuperato un weekend nato storto ancora una volta ma Carletto è ancora davanti il sabato e la domenica. Il distacco rispetto al 2023 è dimezzato, ma resta una ventina di secondi da recuperare, quando Verstappen non scompare (con tanto di rima finale).

Voto 7 a Sargeant. Siccome la gara stava diventando una pizza, siccome stava andando benino una tantum, ha sparato lì un dritto che neanche Jacobs sui 100 olimpici. Il noto romanzo dal titolo “Che ci faccio qui?” è stato scritto da Bruce Chatwin pensando a lui.

Voto 6 a Perez. No, dico, nulla da dire. L’Emiliano Zapata del circo sta imparando a fare il secondo pilota, il che dopo 48 stagioni di allenamento con la macchina più pimpante del regno è un bel record. Lo riconfermeranno? Nel caso, record del mondo della fortuna.

Sergio Perez chiude 2° il GP del Giappone © Clive Mason / Getty Images

Voto 5 a Bottas. Il Findus ha dato qualche colpo di coda. Con quella macchina lì, con quella squadra lì, trattasi di miracolo. Vispo addirittura, dalle parti di Kyoto. Se la corsa fosse andata avanti un paio di settimane, avrebbe (forse) raggiunto Suzuka, per dire…

Voto 4 a Hamilton. Povero Sir, l’ha data su, come dice Loris Reggiani. Ha capito che è un lavoratore precario e se sei in quella posizione lì non è che puoi pretendere granché. Molto lavoro, straordinari, un trattamento da denuncia al sindacato. Lui: remissivo come un Zhou, come uno stagista. Per ora, si capisce.

Voto 3 a Gasly. Tenere a galla il morale, con ‘sta Alpine è roba da chiodi. In compenso, dietro a Ocon in pianta stabile, con qualche guizzo a rischio Ocon, giusto per peggiorare un bilancio orripilante. Una carriera ad alto rischio, povero Pierre.

Voto 2 a Albon. Ciccio, capiamo la smania però non è che mi puoi sfasciare della roba pregiata ogni tre per due. Una raffica di bastonate che neanche i Brutos nei momenti di massimo spolvero. I Brutos, ma pensa te cosa viene in mente. Chi se li ricorda vince una badante severissima.

Voto 1 a quelli lì, che pressano i piloti appena scesi dalle macchine per mandarli al peso. Sembrano dei sergenti ottusi, con tutto il rispetto. Neanche ci fosse il rischio di fuga. Fuga dove? Calma un attimo, dai.

Voto 0 ai piloti, tutti, che mettono questi cappellini a visiera abnorme tre decimi dopo aver tolto il casco. Poi vanno a salutare il pubblico in tribuna senza capire che nessuno riesce a vederli in faccia per almeno un minutino. Aboliamo i cappellini? Ma sì, dai, giusto per dare una ventata di novità. E di buon senso.