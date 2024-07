F1, GP Gran Bretagna 2024: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno, dopo ogni Gran Premio di Formula 1, tornano le mie pagelline! Vuoi dare anche tu un voto ai piloti di F1? Scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi!

Ecco le mie pagelline del GP di Gran Bretagna di Formula 1 svoltosi a Silverstone:

Voto 10 a Hamilton. Beh, credo proprio che nessuno abbia da dire dopo una vittoria inattesa, cercata, difesa che ha regalato una bellissima festa non solo agli inglesi. Commossa e commovente. Con un abbraccio a suo padre lungo e stretto come deve accadere sempre con i nostri papà. Per chi ha qualche annetto, appunto, una gran notizia. E anche una piccola rivincita su Verstappen che deve aver pensato ad un altro sorpasso nel finale. Insomma, giù il cappello, dai.

Voto 9 a Hulkenberg. Il voto spiega - una volta per tutte spero - il senso delle pagelline e il non senso delle pagelle. Quanto vale la prestazione di Nico in confronto con quella di Lewis, visto che non possiamo conoscere l’incidenza delle rispettive vetture sul rendimento di chi guida? Ecco. Un gran pilota, comunque, a Silverstone. Bravo.

Max Verstappen davanti alle due McLaren © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 8 a Verstappen. Anche quando butta male, lui si butta. Ha tenuto duro nei momenti difficili, ha tirato fuori le unghie in un finalissimo ad alta tensione. E ha sorriso - pazzesco - dopo aver perso. Il fatto è che perde da due gare di fila, cosa che non accadeva dal 1873.

Voto 7 a Sargeant. Non so se ve ne rendete conto ma ha rischiato di conquistare un punto dentro una gara simile a una lotteria. Gli allibratori inglesi lo davano incastonato nelle barriere, per dire la reputazione. Beh, smentiti tutti. Della serie: tuteliamo le minoranze. Qui di sicuro.

Voto 6 a Russell e a Sainz. Beh, George, una pole e una gran rogna. Aveva già perso la testa, della corsa si capisce. Ma insomma, un signore capace di comportarsi come si deve sempre. Carlos: aveva capito tutto prima di arrivare a Silverstone, ha fatto di tutto per limitare il disastro, con giro veloce nel finale. Di più, cosa?

Voto 5 a Piastri. L’ha penalizzato la disastrosa gestione McLaren (come del resto è successo a Norris) ma se sei dietro in qualifica e in gara succede più facilmente. In compenso una corsa sul ritmo, povero ciccio.

Voto 4 a Norris. La sua squadra l’ha fregato. Lui è molto carino e simpatico ma serve un po' più di grinta in 'sto circo di animali. A momenti si scusava con Max per la bagarre austriaca e il suo Mondiale sta diventando una collezione di occasioni perse. Il voto è severo per questo, vale monito. Che si comporti da campione un po’ più spesso. No?

Voto 3 ad Alonso. Niente, continua la serie verde marcio. Lui che da sempre trita i compagni, si fa prendere a sberloni da Stroll. No, dico, Stroll. Che spieghi, reagisca, dia un colpo.

Un altro weekend difficilissimo per Sergio Perez © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 2 a Perez. No, bene, avanti così.

Voto 1 a Leclerc. Povero Charles, disperso a nord di Londra. L’hanno messo nelle condizioni peggiori per fare un po' meglio di malissimo ma deve decidere, imporre, fare il capo, in assenza di leadership. Un disastro. Nel giorno magico di Hamilton peraltro. Proprio una domenica bestiale.

Voto 0 alla FIA. Motivo? Voto alla carriera, come gli Oscar. Non si capisce come mai il presidente compare ovunque sorridente, con tutti i problemi che ha. Mah.