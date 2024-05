F1, GP Monaco 2024: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno, dopo ogni Gran Premio di Formula 1, tornano le mie pagelline! Vuoi dare anche tu un voto ai piloti di F1? Scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi!

Ecco le mie pagelline del GP di Monaco di Formula 1 svoltosi a Monte Carlo:

Voto 10 a Sargeant, Bottas e Stroll. Sono loro gli unici ad averci offerto sorpassi a Monaco. Ancora adesso proprio loro non ci credono eppure sì: miracolosi. E il fatto di cuccare un 10 in queste pagelline-ine-ine, offre la misura della gara.

Voto 9 a Leclerc. Beh, niente da dire. Un gran premio vinto il sabato, senza rogne la domenica. Emozionato ed emozionante dopo il traguardo, per il resto una vittoria guadagnata rallentando. Non è colpa sua ma meglio ricordare il gas sparso in pista in qualifica. Bravo.

Oscar Piastri affronta la sezione delle Piscine a Monaco © Rudy Carezzevoli / Getty Images

Voto 8 a Piastri. ‘Sto ragazzo sembra sempre reduce da una passeggiatina al parco, da un Camogli all’Autogrill, massimo da un tresette ciapanò. Invece ci piglia eccome. Paciarotto ma tosto, tirato su da quel signore della F1 che è Mark Webber. In crescita permanente.

Voto 7 a Verstappen. Bello vederlo sgomitare pur di farcela, anche quando farcela non può. Premio battuta dell’anno quando ha chiesto un cuscino durante il Grand Prix. Non lo ha avuto perché erano tutti già occupati. Da noi, a nanna verso il giro 7.

Voto 6 a Sainz. Come sempre, testa per gestire, cuore per onorare il suo pard. Però, mai brillantissimo in qualifica. L’attenuante è che non ha un posto dove andare mantenendo il sorriso. Un vero peccato non solo per lui.

Voto 5 ad Alonso. Che succede Nano? È da un po' che ti vediamo smorto, palliduccio, lontano dalla quella foga lì da distruttore che hai. E poi, Ciccio, star dietro a Stroll è come perdere a biliardo da mio zio Pino. Vitamine cercasi.

Voto 4 a Monaco. Un anacronismo, la pista. Inguardabile anche se tocca guardarla per 78 giri. Poi, 'sta fuffa che non cambia mai nei secoli ha un po’ scassato, no? Sembra un resort dove è obbligatoria la divisa, mettendola giù dura. Basta, dai. Soprattutto se continuiamo a dire che la F1 cerca i giovani, un filo di modernità.

Voto 3 a Perez. Nel disastro ferroviario che l’ha disintegrato non ha colpa. Ma se sguazzi dove volano i colpi bassi, è così che talvolta va a finire. Per cambiare aria basterebbe dare una occhiata alla classifica Costruttori.

Un altro weekend difficile per Sergio Perez © Clive Rose / Getty Images

Voto 2 a Ocon. C’è gente che lo considera una promessa, un pilota di talento. Noi, qui, modestamente, lo consideriamo un fedelissimo del gesto sciocco, della lite inutile, della mossa ignorante. È questa la costante di un ragazzo che non la capisce, proprio no, non c’è verso.

Voto 1 a Magnussen. Il nostro eroe ha esagerato. Va bene tutto ma non è che mi puoi fare un danno milionario ogni tre per due. Siccome sta per perdere il posto, ha deciso di mettere su un museo degli orrori, con egocentrismo massimo. Lui, circondato da macerie, su pedana rotante, pronto a dare degli schiaffi ai visitatori. Immenso.

Voto 0 alla FIA. Certe investigazioni scattano in tempo reale, per altre ci vuole un mesetto, per altre ancora non si sa. Della serie “A capocchia”, come diceva il maestro Avanzato nel 1964 alla scuola Volta. E poi, con tutto il bene che vogliamo a Carlos Jr. ripristinare la grigia paro paro, per il secondo start, mah….