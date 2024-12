F1, GP Qatar 2024: le pagelline di Terruzzi

Voto 10 alla FIA. Ragazzi, di fronte a tanta autorevolezza, a tanta, implacabile severità, non resta che arrendersi in via definitiva. Lo dico per me e per voi, altrimenti andiamo tutti al gabbio. Chi ride, sorride, sghignazza rischia grosso, sappiamolo. Dunque, giù il cappello, con la tentazione di aggiungere la lode. Nel caso ci scusiamo per la manica striminzita.