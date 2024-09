F1, GP Singapore 2024: le pagelline di Terruzzi

Sapeva di non potercela fare e si è comportato come si comportano i campioni quando gira storta. Una capriola tecnica per la qualifica, una gara tutta sostanza. Non pensava di vincere ma ha vinto così un altro pezzo del Mondiale. Poi, se pensiamo alla reazione dopo la punizione per aver detto “Perdindirindina”, il voto cresce.

