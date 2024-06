F1, GP Spagna 2024: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno, dopo ogni Gran Premio di Formula 1, tornano le mie pagelline! Vuoi dare anche tu un voto ai piloti di F1? Scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi!

Ecco le mie pagelline del GP di Spagna di Formula 1 svoltosi al Montmelò:

Voto 10 a Norris. Beh, ha sudato come una bestia sin da quando ha messo piede in Spagna. Non tutti, in McLaren sul suo standard ma se non ci annoiamo la domenica, è soprattutto merito suo. Bravo Lando.

Voto 9 a Sargeant. Il fatto che continui a conservare il posto di lavoro è una rivincita per tutti i precari del globo. Nonostante le botte che prende ha sempre una buona cera, il ciuffetto da bravo fiulet, l’aplomb di uno al quale va di lusso.

Verstappen in fuga davanti a Norris e alle due Mercedes © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 8 a Verstappen. Meriterebbe 10 quasi sempre per come rema. Oppure 2 quasi sempre per come si ripete. Gli diamo un 8 perché ha mancato la pole e ha sbagliato un congiuntivo parlando con un amico ai box. Altro? Ma no, un fenomeno sempre, dai.

Voto 7 a Hamilton. È il primo a non dare peso a stupidaggini tipiche di questo tempo. Chi manda e chi legge le lettere anonime vada dietro la lavagna. Lewis: tonico come ai bei tempi andati. Al sabato, alla domenica. In compenso, clamorosamente, non ha ringraziato il gentile pubblico, che villanzone!

Voto 6 a Leclerc e Sainz. Dal Canada sono rientrati in ritardo, hanno perso un paio di aerei, il treno per Barcellona, la metro per le ramblas, il tram per Lambrate. Adesso guardano il panorama e vedono un po’ troppa gente che sul treno, sul tram è salita. Un po’ girano, a dirla tutta. Un meno meno a Leclerc per la polemicuccia con Sainz a fine gara. Dai, Charles, evita certe lamentele…

Voto 5 a Russell. Questo ragazzo è ancora da scoprire. Certe volte pare un leone, altre per niente. Mah. In ogni caso il voto 5 è un po’ stretto, lo dico per quelli che scriveranno, uei, ma che voto hai dato a Russell?

Voto 4 a Piastri. Anche Oscarino, va un po’ a corrente alternata. Viaggiare viaggia, inciampare, inciampa. Un po’ fuori fase al Montmelò, mai in bagarre con la macchina adatta per salire sul podio, come minimo. Sveglia, dai.

Voto 3 a Gasly e Ocon perché non dichiarano “basta con queste vaccate” in faccia a chi dice che vanno più forte da quando hanno visto Briatore. Per il resto complimenti vivissimi.

Sergio Perez in azione sul Circuit de Catalunya © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 2 a Perez. Ciccio, con tutto il bene, che succede? Non so, una spiegazione, un lamento… roba così. No, perché altrimenti sembri proprio un bamba, domenica dopo domenica. Invece, magari, qualche ragione per lamentarti la avresti… basta tirar fuori qualcosa… Coraggio.

Voto 1 a Albon. Una domenica stile Sargeant per questo ragazzo che si prende un sacco di lodi, di norma, anche in quanto compagno di Sargeant. L’unico a vagolare nella ghiaia di Barcellona, dentro una gara anonima come una piroga thailandese.

Voto 0 ad Alonso. Per cortesia, Nando, sbatti dei pugni sul tavolo, cambia qualche connotato, suona la sveglia, le campane, perché se anche tu navighi in zona Zhou, non c’è sciambola, gusto, gioia. Uffa….