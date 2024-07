F1, GP Ungheria 2024: le pagelline di Terruzzi

Anche quest'anno, dopo ogni Gran Premio di Formula 1, tornano le mie pagelline! Vuoi dare anche tu un voto ai piloti di F1? Scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi!

Ecco le mie pagelline del GP d'Ungheria di Formula 1 svoltosi all'Hungaroring:

Voto 10 a Hamilton. Beh, vederlo guidare così, tenere duro così vale conforto per chi ha una certa età e certe volte vorrebbe arrendersi, mollare; per l’intera Formula 1, per la Ferrari di domani. Della serie: timidezza mon amour.

Voto 9 a Piastri. Questo ragazzo ha un talento inversamente proporzionale all’espressività. Era da tempo che metteva il naso in paradiso. L’ha conquistato con merito nonostante i pasticci del suo team. Bravo. Fa persino tenerezza, fuori dalla macchina. Dentro fa impressione. Non maturo del tutto ma veloce sempre.

Sergio Perez in azione all'Hungaroring © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 8 a Leclerc e a Perez. Erano in affanno alla vigilia, per ragioni diverse, quindi questo è un voto benefico. Charles ha tirato sempre, aveva bisogno di una domenica felice e, data la Ferrari, se l’è guadagnata. Bravo. Perez… dopo averlo bastonato, ci vuole una pacca sulla spalla. Nessuno vorrebbe essere nei suoi panni e serve comprensione, talvolta, per chi sguazza nei guai.

Voto 7 a Verstappen. Ragazzi, vederlo sbattersi, sbraitare, andare in bestia, sbagliare, vale spettacolo a parte. Non si accontenta, non si placa e questo, nel momento della sconfitta, delle critiche, lo rende finalmente più simpatico. Gli animali da gara sono così.

Voto 6 a Norris. Insomma, c’è sempre un neo, un cono d’ombra povero Lando. In compenso un signore nel dopocorsa, facendo intendere che il prezzo dell’obbedienza al team è alto. L’hanno favorito in gara per poi chiedergli di cedere il passo. Facesse cose del genere la Ferrari, apriti cielo.

Voto 5 a Sainz. Un weekend ottimo, messo in crisi da una partenza pessima. Anche se nel finale ha rischiato di recuperare anche su Leclerc. Il suo percorso, comunque, è tutt’altro che sereno. Al pari delle prospettive. Dunque, rispetto, come minimo.

Voto 4 a Russell. Un pasticcio in qualifica che neanche Paperoga nei giorni di magra. Anche la Mercedes è andata in bambola ma da un pilota vincente certi abbagli non te li aspetti.

Voto 3 a Ocon e Gasly. Incredibilmente, si fidano ancora di quello che dicono al muretto, nel box, via radio. Due ragazzi allo sbando dentro un team sbandato. Dopo la corsa hanno chiesto alla squadra indicazioni per l’aeroporto di Budapest e in questo momento si trovano a Praga convinti che la Moldava sia il Danubio.

Yuki Tsunoda durante il GP d'Ungheria F1 2024 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 2 ad Alonso. Siamo a questo punto: aspettiamo, da lui, solo messaggi radio cinici e divertenti. Non il massimo per uno che voleva prendersi rivincite pesanti. Il tutto mentre a Stroll Jr. scappa da ridere in continuazione.

Voto 1 a Zhou. Ha disertato il Gran Premio per occuparsi delle esportazioni cinesi in Africa, peraltro molto ingenti. Quando un assistente gli ha ricordato l’impegno di Budapest ha fatto una faccia un po’ così, come uno che non capisce (più) l’antifona. Dispiace.

Voto 0 a Tsunoda che non ha ancora occupato di forza il sedile di Perez, capottando con una serie di mosse da arti marziali chi si mette in mezzo. Dai ragazzi, un team composto da due nervosetti come Max e Yuki sarebbe davvero spettacolare.