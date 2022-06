Quello che dovete sapere su F1 22

non si dedicava ancora esclusivamente ai giochi di corse, per diventare Senior Creative Director con F1 22. "Le macchine sono ciò che amo di più" ha ammesso, "non riuscire ad entrare in uno dei team di Codemasters sarebbe stata una tortura per me".

Alcune delle novità che gli appassionati noteranno sicuramente quando accenderanno per la prima volta F1 22, riguardano i passi in avanti che sono stati fatti in diversi aspetti legati al gameplay. Sebbene le nuove feature siano importanti, alla fine è il gameplay di base che fa ritornare i fan ogni anno nel nuovo capitolo e Mather è sicuro che troveranno tutto ciò che cercano. "Abbiamo fatto dei cambiamenti all'esperienza sul tracciato, alla fisica dei movimenti e al feeling dei veicoli" ci ha assicurato.

Alcune delle novità che gli appassionati noteranno sicuramente quando accenderanno per la prima volta F1 22, riguardano i passi in avanti che sono stati fatti in diversi aspetti legati al gameplay. Sebbene le nuove feature siano importanti, alla fine è il gameplay di base che fa ritornare i fan ogni anno nel nuovo capitolo e Mather è sicuro che troveranno tutto ciò che cercano. "Abbiamo fatto dei cambiamenti all'esperienza sul tracciato, alla fisica dei movimenti e al feeling dei veicoli" ci ha assicurato. " È una nuova era per lo sport vero e proprio, quindi è una nuova era anche per il gioco ".

Avendo lavorato sui titoli F1 per così tanto tempo, Mather pensa di essere la persona giusta per coniugare le esigenze dei fan di lunga data con l'esigenza di introdurre cose nuove ogni anno. Ed è proprio in questo aspetto che i dettagli di F1 22 si fanno interessanti.

"Ci siamo concentrati su tre aspetti principali di una gara di Formula Uno" ci ha spiegato. " La partenza, i giri di ricognizione e i pit stop ".

"Ci siamo concentrati su tre aspetti principali di una gara di Formula Uno" ci ha spiegato. " La partenza, i giri di ricognizione e i pit stop ". Il team alla fine ha ideato una serie di varianti che permettono ai fan di scegliere quali modalità di gioco si adattano meglio al loro stile. La modalità Broadcast è perfetta per chi vuole un'esperienza più lineare, fatta di relax e visuali cinematografiche, con pit stop automatici e giri di ricognizione come in TV.

