Come dominare il Red Bull Ring in F1 22

Il circuito di Spielberg, in Austria, è un appuntamento imperdibile per ogni appassionato di F1 che si rispetti e questo vale anche per i piloti virtuali che ogni giorno si allenano per perfezionare ogni curva su F1 22, la simulazione di punta

è a un tiro di schioppo dalla griglia di partenza. Sfruttate tutto lo spazio a disposizione e spostatevi a sinistra per una preparazione ottimale. Tenete d'occhio le indicazioni metriche sul bordo del tracciato e cercate di tenere la ruota sul cordolo che costeggia quel lato. Trattandosi di una curva in salita potete frenare tardi, poco dopo aver superato il segnale dei 100 metri, ma fate comunque attenzione al sovrasterzo.

In curva cercate l'apice ma occhio a toccare il cordolo perché potrebbe destabilizzare drammaticamente la vostra monoposto. In uscita rimanete larghi e sfruttate al massimo il cordolo sulla sinistra perché vi permette di impostare meglio la traiettoria verso la seconda curva.

La tecnica per questa curva è molto simile alla precedente: ruota sinistra sul cordolo e frenata dopo il cartello dei 100 metri. Iniziate a sterzare poco prima della fine del cordolo ma non cercate l'apice della curva, in questo modo avrete una trazione più efficace e uscirete meglio sul rettilineo che la segue.

Questa curva è diversa, si trova leggermente in discesa. Frenate qualche metro prima del cartello dei 100 metri e fate attenzione al sottosterzo. Dirigetevi verso l'apice e poi uscite cercando di tenervi sul lato destro del tracciato per anticipare il posizionamento sulla curva successiva.

Questa sequenza sinuosa richiede una velocità ridotta, quindi potete frenare anche più tardi, verso i 50 metri. Rimanete sul cordolo interno, cercate l'apice e poi fuori verso il cordolo esterno per impostare la curva dopo. Potete anche sfruttare la strada di servizio che si trova alla vostra destra come indicazione visiva per migliorare il tempismo di frenata.

