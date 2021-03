I 10 motivi per cui non vediamo l’ora che inizi la Formula 1

Con il fumo dei fuochi d’artificio di Yas Marina diradatosi inesorabilmente nel limbo dei ricordi, il Circus più veloce del mondo è di nuovo pronto a scendere in pista. Non per dei test, prove generali dalla bassa carica agonistica e dalla elevata possibilità di interpretazione, bensì per il primo Gran Premio dell’anno.

La sfida iridata, in quella che sulla carta sarà la stagione più lunga che la storia della F1 ricordi, inizierà sull’asfalto di Sakhir, lo stesso che poco più di una settimana fa ha visto svezzate le 10 monoposto protagoniste di questa annata. Tra i dubbi, le incognite e le certezze che i poco più sopra citati test ci hanno consegnato al termine di tre intense giornate di prove, ecco 10 motivi per cui aspettiamo trepidanti l’inizio del Campionato del Mondo 2021 di Formula 1.

1. L'impeto di Max Verstappen

Max Verstappen ha chiuso il 2020 con un successo nel di GP Abu Dhabi © Getty Images/Red Bull Content Pool

Che le recenti vittorie di Red Bull Racing siano legate a doppio filo con il #33 non è affatto una novità. L’olandese è da diverse stagioni punta di diamante dell’armata di Milton Keynes, e di ciò ne abbiamo avuto conferma anche nel corso del 2020. Max Verstappen ha concluso in crescendo il proprio campionato, sfoderando prestazioni eccezionali e mettendo in mostra una solidità e una concretezza che fino a poco tempo fa non sembravano potergli appartenere. Nel GP di Abu Dhabi, atto conclusivo dello scorso Mondiale, il #33 è stato letteralmente dominante: la pole position e la vittoria, entrambe conquistate avendo la meglio sui piloti Mercedes, hanno lasciato intuire quanto la RB16 fosse cresciuta tra le mani dell’olandese nell’arco della stagione e quanto, dunque, Red Bull Racing e Verstappen stesso potessero farsi trovare pronti ai blocchi di partenza di questa annata. I test pre-stagionali in Bahrain non hanno fatto altro che confermare questa impressione: la RB16B pare essere nata bene, e dunque quale occasione migliore per il #33 per concretizzare l’enorme potenziale espresso gli anni passati?

For Real: Max Verstappen

2. Mai così tante gare

Quella che abbiamo di fronte è, sulla carta, la stagione più lunga che la Formula 1 abbia mai visto. Con 23 gare da disputarsi su alcuni tra i più emozionanti tracciati del mondo, il Circus si prepara a spingersi al limite dal GP del Bahrain del prossimo weekend fino al GP di Abu Dhabi, in programma a metà dicembre e atto conclusivo di un’annata della F1 che è entrata nei libri di storia ancora prima di cominciare. Tra le tante incognite con cui team e piloti dovranno vedersela in una stagione apparentemente infinita c’è, oltretutto, quella che risponde al nome di Sprint Race: pensata per prendere il posto delle qualifiche del sabato, ipotizzata come una gara da disputarsi su distanza ridotta e con una diversa assegnazione dei punti e decisiva per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio vero e proprio, questa soluzione ancora tutta da ufficializzare ha già diviso appassionati e addetti ai lavori. La Sprint Race contribuirà a rendere ancora più emozionanti i weekend della Formula 1? Oppure la ricorderemo solamente per averci sottratto il brivido delle qualifiche? La risposta a queste domande l’avremo solamente con il fine settimana del GP di Gran Bretagna, il primo dei tre (assieme a quelli di Italia e Brasile ) in cui dovrebbe essere sperimentata questa novità.

3. Il ritorno del Gran Premio d'Olanda

Maks Ferstappen və Aleks Albon Niderlandı RBR avtomobilləri ilə gəzdilər

Tra i tanti circuiti in cui Max Verstappen vorrà festeggiare una vittoria c’è, senza ombra di dubbio alcuna, quello di Zandvoort. Recentemente ristrutturato, lo storico circuito olandese tornerà ad essere parte integrante del calendario di Formula 1 dopo un’assenza durata ben 36 anni: e se il #33 di Red Bull sarà felice di un simile ritorno, immaginate quanto potranno esserlo le decine di migliaia di tifosi olandesi dello stesso Verstappen…

I primi giri sul circuito di Zandvoort

4. La seconda chance di Sergio Perez

Sergio Perez nel 2021 affronterà la sua 11^ stagione in F1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Quella di Sergio Perez è una favola alla quale non è stato ancora scritto il capitolo finale. Sciupata l’occasione McLaren nei primissimi anni della sua carriera nel Circus, il messicano ha saputo mettersi costantemente in mostra in questi ultimi anni nonostante le monoposto da lui guidate non fossero le prime della classe. Dopo l’approdo di Sebastian Vettel tra le fila della fu Racing Point sembrava che le porte della F1 fossero definitivamente chiuse per “Checo”, ma una seconda metà di 2020 stratosferica è stata grimaldello formidabile di qualsiasi serratura. Davanti al #11 si sono infatti spalancati i cancelli di Milton Keynes, con Red Bull Racing che ha deciso di affiancarlo a Max Verstappen per la stagione 2021. Perez, probabilmente nella migliore fase della propria carriera e meritatamente tornato nei ranghi di un top team, ha ora una chance per dimostrare ciò che in McLaren non era riuscito a fare emergere: il suo grande talento.

5. L'arrembante Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda ha ben figurato nei test del Bahrain © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Reduce da un’annata d’esordio in Formula 2 che ha letteralmente lasciato tutti a bocca aperta, il giovanissimo Yuki Tsunoda è ben consapevole di avere parecchi occhi puntati addosso. Il rookie della Scuderia AlphaTauri, che ha già ben figurato nella tre giorni di prove in Bahrain, è veloce, costante e intelligente: Pierre Gasly , in questo 2021, potrebbe non avere vita facile nel mantenere i galloni di caposquadra.

6. Lewis Hamilton a caccia della Storia

Hamilton si v roce 2021 věří na 100. výhru © Mercedes-AMG Petronas Motorsport

8. Potrebbe essere questo, al termine del Mondiale che sta per iniziare, lo stordente numero di Titoli Iridati conquistati in carriera da Lewis Hamilton. Il #44, che dopo mesi di lungaggini ha prolungato per un anno il proprio contratto con Mercedes, è consapevole di poter diventare il primo a raggiungere un simile obiettivo. La W12, la più recente creazione di Brackley, non sembra essersi presentata nei test del Bahrain sfoggiando il suo abito migliore, ma guai a dare per vinta la Freccia (ormai non più) d’Argento: la Stella a Tre Punte farà tutto ciò che è in suo potere per permettere alla sua stella di brillare ancora una volta più di chiunque altro.

7. I volti noti in posti nuovi

Ricciardo ha abbandonato Renault per accasarsi in McLaren © McLaren Racing

Mercedes, Williams e Alfa Romeo: sono queste le sole tre scuderie che hanno mantenuto invariata la propria line-up di piloti rispetto allo scorso anno. Con Carlos Sainz approdato in Ferrari, Daniel Ricciardo accasatosi in McLaren, Sebastian Vettel accolto in Aston Martin e Fernando Alonso tornato tra le braccia di Alpine, saranno parecchi i volti noti che dovremo imparare ad associare ai rispettivi nuovi colori.

8. Un tocco di verde, un tocco di blu

Aston Martin è uno dei due nuovi team presenti in griglia © Aston Martin Cognizant Formula One Team

Avremo pure perso il rosa shocking della Racing Point e lo scintillante giallo della Renault, ma abbiamo guadagnato l’elegantissimo verde inglese della Aston Martin e il patriottico tricolore francese della Alpine. La Casa di Gaydon – che sarà presente anche nelle vesti di Safety Car e Medical Car – e il marchio sportivo della Losanga contribuiranno a rendere ancora più unica, particolare e blasonata la griglia di partenza di questa stagione di Formula 1, non c’è dubbio.

9. I ritorni graditi, al netto delle assenze

Portimao resta nel calendario della F1 dopo avere debuttato nel 2020 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Il calendario 2020 della Formula 1 è stato tra i più particolari che la storia di questo sport ricordi. Caratterizzato da una fortissima impronta europea, il programma dell’anno passato ha avuto in serbo tanto il ritorno di vecchie conoscenze – l’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, l’ Istanbul Park – quanto l’approdo del Circus su circuiti totalmente nuovi, come Portimao o il Mugello. Nonostante il calendario 2021 della F1 racconti di un campionato tornato a essere pienamente globale, alcuni scampoli dell’anno passato sono stati confermati anche per quest’anno: tra i saliscendi delle sponde del Santerno e quelli dell’ Algarve, infatti, verranno disputati rispettivamente il secondo e il terzo Gran Premio stagionale.

10. Il peso del nome