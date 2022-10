Max Verstappen è campione del mondo di F1 per la seconda volta

Max Verstappen aveva le idee molto chiare. A chi infatti gli chiedeva prima del GP del Giappone cosa servisse per centrare il secondo titolo iridato in F1 nel giardino di casa della Honda, in quel di Suzuka, la stella di Oracle Red Bull Racing rispondeva in modo molto preciso.

"Abbiamo bisogno di un weekend perfetto", diceva, ben consapevole del fatto che per vincere il Mondiale già a Suzuka avesse bisogno di guadagnare almeno 112 punti sul più vicino rivale in classifica (il ferrarista Charles Leclerc, a sua volta inseguito dall'altra Red Bull di Sergio Pérez ). Sembra semplice in fondo, no? Già, appunto: sembra.

La vittoria ottenuta da Verstappen a Suzuka è la 12^ della sua straordinaria stagione, ma sostenere che sia arrivata in modo lineare tra le mani dell'olandese vorrebbe dire mentire. Iniziata sotto una pioggia torrenziale, la gara è stata poi interrotta dopo due giri con una bandiera rossa durata quasi due ore. Sembrava quasi che non si dovesse ripartire affatto dato che, oltre ai problemi generati dalla standing water presente in più parti del circuito, il momento del tramonto - e con lui una minore luce atmosferica - si stava avvicinando rapidamente.

I piloti sono poi tornati in pista alle spalle della Safety Car, che ha spento le luci al sesto passaggio liberando così la furia dell'olandese. In pochissimo tempo il #1 è infatti riuscito a scavare un solco talmente importante nei confronti dei suoi avversari da rendere evidente che la vittoria fosse ampiamente alla sua portata. Alle sue spalle, all'inseguimento di Leclerc, anche Sergio Perez si preparava a fare la sua parte.

Verstappen sul bagnato è stato di un'altra categoria © Getty Images/Red Bull Content Pool

A risultare decisivo è stato l'ultimo dei 28 giri percorsi. È stato infatti proprio all'ultima staccata che Leclerc, nel tentativo di difendersi da Perez, ha tagliato la chicane. Il monegasco è stato quindi giudicato colpevole di avere tratto vantaggio dalla manovra da parte della Direzione Gara, che gli ha così comminato 5 secondi di penalità facendolo scalare in 3^ posizione e trasformando così il GP del Giappone in una doppietta Red Bull (la quinta in questa stagione 2022).

La vera sorpresa, tuttavia, è arrivata una volta sventolata la bandiera a scacchi. Dato che le due ore entro le quali deve da Regolamento concludersi la gara erano scoccate, il punteggio assegnato non era da considerarsi dimezzato ma pieno. Ciò, unito alla penalità data a Leclerc, ha fatto sì che Max riuscisse a guadagnare 113 punti: uno in più del minimo necessario per permettergli di assicurarsi il secondo titolo iridato. Il momento in cui l'olandese ha saputo di essere nuovamente Campione del Mondo? Beh... nelle interviste post-gara!

Mentre Verstappen conquistava la 12^ vittoria del 2022, alle sue spalle... © Getty Images/Red Bull Content Pool

Laureandosi Campione del Mondo di F1 per la seconda volta consecutiva, Verstappen entra a far parte di un ristretto gruppo di piloti: nella storia del Circus sono infatti stati solamente 6 i piloti che, dopo avere centrato il primo Mondiale, si sono ripetuti nell'anno immediatamente successivo.

Solamente Alberto Ascari (1952-53), Jack Brabham (1959-60), Alain Prost (1985-86), Michael Schumacher (1994-95), Mika Hakkinen (1998-99) e Sebastian Vettel (2010-11) sono riusciti a fare ciò che all'olandese è riuscito nelle stagioni 2021-2022, e il fatto che questo successo sia arrivato proprio nel giardino di casa della Honda, a Suzuka, rende tutto ancora più piacevole per gli uomini di Oracle Red Bull Racing.

La vittoria del GP del Giappone è stata la 12^ stagionale per Max Verstappen e la 14^ per il team, che ha così superato il record di vittorie (13) che resisteva dal 2013. Max, dal canto suo, ottenendo il 32° successo in carriera ha affiancato Fernando Alonso al 6° posto nella classifica dei piloti più vincenti nella storia della F1.

Se vi sembra di avere già visto gli uomini Red Bull ricoperti di champagne nel paddock di Suzuka, sappiate che non siete impazziti: il GP del Giappone ha visto assegnare il Mondiale Piloti anche nel 2011, quando a trionfare fu Sebastian Vettel.

Nel weekend in cui Oracle Red Bull Racing e Scuderia AlphaTauri hanno annunciato di avere nuovamente stretto degli accordi con Honda - testimoniati anche dal ritorno del logo Honda su entrambe le auto - chiudere con questo risultato è stato per tutti davvero fantastico.

Ecco come Verstappen ha raggiunto alcuni dei più grandi dello sport conquistando il suo secondo titolo iridato.

Cosa hanno detto

Dato il modo piuttosto caotico in cui si è conclusa la gara è assolutamente comprensibile che Verstappen non avesse idea di ciò che Leclerc e Perez stessero combinando alle sue spalle. Allo stesso modo, non si può certo biasimarlo per non essersi reso subito conto di essere diventato Campione del Mondo per la seconda volta consecutiva.

"Che stagione fantastica... è stato davvero incredibile, non avrei mai creduto potesse accadere qualcosa di simile dopo essere stati in lotta fino all'ultima gara lo scorso anno, non pensavo avrei avuto a disposizione una monoposto così veloce", ha detto.

"Sono grato a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo. L'intera squadra che è qui, ma anche chi lavora a Milton Keynes spingendo sempre di più sull'acceleratore: non si risparmiano mai, e sono sempre alla ricerca di modi per rendere l'auto ancora più veloce e performante. In più, c'è da considerare anche il lavoro che abbiamo fatto con Honda: sempre insieme, e migliorandoci rapidamente. È davvero emozionante vincere con loro una seconda volta, soprattutto qui in Giappone dove letteralmente tutti stanno guardando. Sono molto orgoglioso di essere riuscito a vincere il Titolo qui".

"Il primo è forse leggermente più emozionante, ma il secondo devo dire che è ancora più piacevole considerando che stagione abbiamo avuto con le vittorie, le gare emozionanti, il lavoro di squadra e le varie doppiette. Siamo in testa anche nel Campionato Costruttori, quindi ora è arrivato il momento di concentrarci su quello. Finora è stato un anno piuttosto speciale".

Il momento in cui Max ha realizzato di essere Campione del Mondo © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pur considerando che inizialmente sembrava ci fossero condizioni più adatte alle barche che non alla RB18, Verstappen si dice sollevato dal fatto che ci sia effettivamente stata una gara.

"Andarsene da Suzuka senza avere disputato il GP sarebbe stato terribile... Sono molto felice che si sia deciso di correre", ha spiegato Max.

"Stava piovendo parecchio ed era davvero difficile per noi guidare in quelle condizioni. Fortunatamente siamo riusciti a completare un discreto numero di giri: la macchina sembrava volare..."

"Sono ovviamente molto felice di avere vinto qui, anche per via di tutti i fan presenti e del modo con cui trasmettono il loro affetto e la loro passione. Stava diminuendo la luce nel finale, ma sono contento di essere riuscito a correre qui a Suzuka".

Christian Horner, team principal di Oracle Red Bull Racing, era in parte euforico, in parte confuso e in parte esausto dopo il GP del Giappone. Comprensibile, considerando come quella che sembrava una "semplice" vittoria si sia poi trasformata nel successo iridato.

"Credevamo che non avrebbero assegnato il punteggio pieno: pensavamo di avere bisogno di un punto in più", ha infatti dichiarato Horner.

"Questo risultato supera anche la portata dei nostri sogni. Max è stato davvero dominante, e la 14^ vittoria del team ci permette di battere un record che resisteva dal 2013. Il modo in cui ha guidato è stato incredibile: abbiamo rialzato la testa dopo avere incontrato alcune difficoltà nelle prime due gare della stagione, ma da quel momento lui e l'intera squadra sono saliti di livello".

"Ottenere questa vittoria in Giappone insieme alla Honda... è davvero speciale. È stata una prestazione fenomenale da parte di tutte le persone coinvolte".

La pressione portata da Checo è stata fondamentale

Non è poi sfuggito, né a Horner né al team, che a seguito della penalità inflitta a Leclerc e al secondo posto conquistato da Perez è ora proprio il messicano a essere 2° nella classifica piloti. Grazie alle performance del #11 Oracle Red Bull Racing è ora vicinissima a conquistare anche il Titolo Costruttori: un qualcosa che, dalle parti di Milton Keynes, manca addirittura dal 2013.

La Red Bull ha ora, con quattro gare ancora da disputare, 165 punti di vantaggio sulla Ferrari: se il team dovesse decollare da Austin dopo avere guadagnato almeno 147 punti sulla scuderia di Maranello, gli uomini di Milton Keynes potrebbero celebrare la conquista della doppia corona per cui tanto duramente hanno lavorato.

Il risultato ottenuto a Suzuka arriva dritto dritto dal manuale di Perez: scattato quarto in griglia, il #11 nelle fasi iniziali della corsa non ha avuto il ritmo necessario per rimanere a contatto con Verstappen e Leclerc. Poi però, quando l'intero schieramento è passato dalle Full Wet alle Intermedie, la gestione delle gomme del messicano ha ancora una volta fatto la differenza permettendogli così di risalire la china e avvicinarsi alla coppia di testa.

Perez non ha mai mollato, e il secondo posto sa di ricompensa © Getty Images/Red Bull Content Pool

Mentre Leclerc era in difficoltà con le proprie gomme e perdeva terreno da Verstappen, Perez rimontava inesorabilmente su di lui arrivandogli proprio alle spalle all'inizio dell'ultimo giro. Sembrava che potesse essere il tempo il nemico peggiore di Perez, ma la pressione portata sul monegasco ha alla fine avuto la meglio: il #16 ha commesso un errore, punito poi con una penalità, e i due punti persi dal monegasco sono stati proprio quelli che hanno permesso a Max di diventare Campione del Mondo.

Il secondo posto ottenuto oggi da Perez è il miglior risultato centrato dal messicano sull'asfalto di Suzuka - prima di domenica il #11 non era mai andato oltre il settimo posto -, mentre il nono podio conquistato in questa stagione rende l'annata 2022 la migliore (finora) della sua carriera.

I rischi corsi da Gasly e un'AlphaTauri che non è riuscita a conquistare punti

Le posizioni in cui hanno chiuso il GP le AlphaTauri Yuki Tsunoda – alla sua prima gara di casa – e Pierre Gasly non hanno portato punti iridati. Tsunoda ha chiuso 13°, mentre Gasly ha terminato il GP al 17° dei 18 posti disponibili. Il francese in questa domenica è stato però sulla bocca di molti, a seguito di un incidente nella prima parte di gara che ha lasciato molti piloti confusi e furiosi.

La Ferrari di Carlos Sainz, terzo in griglia, è finita contro le barriere nel giro di apertura e Gasly, in quel momento reso cieco dall'acqua sollevata dalle monoposto che lo precedevano, ha involontariamente raccolto parte di un cartellone pubblicitario divelto dallo spagnolo venendo così costretto a tornare ai box per le rapide riparazioni del caso.

Mentre era all'inseguimento del gruppo pochi istanti dopo l'esposizione della bandiera rossa, il francese si è ritrovato faccia a faccia con un trattore, chiamato in pista per rimuovere la Ferrari di Sainz. Proprio a Suzuka, nel 2014, Jules Bianchi ebbe un gravissimo incidente con uno di questi trattori: finito nella via di fuga, il monegasco ebbe un violentissimo impatto contro il mezzo di servizio, riportando ferite gravi alla testa che lo condussero poi alla morte nell'anno successivo.

"Non capisco come possano accadere cose simili" - ha detto Gasly - "Avremmo potuto aspettare un minuto, attendere che fossimo tutti rientrati in pit lane, prima di mettere in pista un trattore. Sono passato a due metri di distanza da quella gru. Mi importa anche della vita dei miei colleghi, e non voglio che in futuro si verifichino situazioni simili".

Gasly è stato felice di vedere il traguardo, seppure da 17° © Getty Images/Red Bull Content Pool

L'AlphaTauri è stata una scuderia molto chiacchierata sin dal sabato. Da quando, insomma, è stato annunciato che sarà Nyck de Vries ad affiancare Yuki Tsunoda nel team a partire dal 2023.

Il 27enne olandese entrerà a far parte delle fila di AlphaTauri a pochi mesi di distanza dalla sua spettacolare prestazione nel GP d'Italia, gara durante la quale ha preso il posto dell'infortunato Alexander Albon al volante della Williams. Il curriculum di Nyck è scintillante, e contiene la vittoria del titolo di Formula 2 nel 2019 e di Formula E nella stagione 2020-2021.

Gasly, dal canto suo, prenderà il posto di Fernando Alonso in Alpine, andando così a creare una line-up tutta francese (in un team francese) insieme a Esteban Ocon. I 104 Gran Premi finora disputati da Gasly sono sempre stati corsi al volante di una vettura tra Toro Rosso, Red Bull o AlphaTauri, con l'indimenticabile vittoria ottenuta nel GP d'Italia 2020 a incorniciare una storia irripetibile.

Una pausa prima dello sprint finale

Da un back-to-back asiatico che mancava dal 2019 a un altro back-to-back (stavolta americano) che da pochi anni ha fatto la propria comparsa nel calendario della Formula 1. Il Circus approderà oltreoceano dopo una settimana di pausa, sbarcando prima al CoTA di Austin per il GP degli Stati Uniti (in programma nel fine settimana del 23 ottobre) e poi all'Hermanos Rodriguez di Città del Messico per il Gran Premio del Messico , che verrà invece disputato nel weekend del 30 ottobre.

Il back-to-back americano evoca dolci ricordi per Verstappen: nel 2021 l'olandese ha infatti vinto sia in Texas che in Messico, conquistando 50 punti che si sono rivelati fondamentali nella lotta per il titolo iridato. Con Austin, in particolare, Max ha recentemente avuto un ottimo rapporto: oltre alla vittoria centrata nel 2021 l'olandese è salito sul podio del CoTA sia nel 2018 (centrando il secondo posto) sia nel 2019, quando invece chiuse terzo.

Prima del 2015 - anno in cui il Messico è tornato nel calendario della Formula 1 - Perez considerava il GP del Texas la sua gara di casa, dato che migliaia di fan attraversavano il confine per festeggiare il loro beniamino. Il terzo posto da lui conquistato lo scorso anno è finora il miglior risultato ottenuto dal #11 sul Circuit of The Americas: riuscirà il messicano a fare meglio in questo 2022?