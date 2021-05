I 10 momenti che - forse - non ricordate del GP di Monaco

Sono probabilmente i più iconici dell'intera stagione di Formula 1, i 3.337 metri che compongono il tracciato di Montecarlo. Toboga labirintico scavato tra i muretti di uno dei luoghi più esclusivi del pianeta, teatro di imprese leggendarie e testimone impietoso di insuccessi ed errori, quello del Principato di Monaco è un circuito che non ha eguali nel mondo.

Guarda anche Giorgio Terruzzi racconta la Formula 1 | I podcast Guarda

Senza eguali è probabilmente anche la corsa che si disputa sul suo asfalto, quel GP di Monaco che mette alla prova uomini e mezzi come nessun'altra gara in calendario riesce a fare. Molti sono stati i momenti, i fotogrammi, che hanno contribuito ad aumentare l'aura di leggenda che aleggia attorno alle stradine del Principato: eccovene 10 che - forse - potreste avere dimenticato.

01 1. L’incidente di Ayrton Senna alla curva del Portier – GP Monaco 1988

Di questa edizione del GP di Monaco, probabilmente, ne avrete sentito parlare tutti. È il 1988, la Formula 1 è spaccata in due dall’aspra rivalità che vede contrapposti Ayrton Senna e Alain Prost, all’epoca compagni di squadra in McLaren. Nelle qualifiche del sabato monegasco, il brasiliano fa qualcosa che va al di là dell’umana comprensione: mettendo a segno una sequenza di giri veloci semplicemente impensabile, grazie a “un istinto naturale” che lo aveva proiettato “in un’altra dimensione, Senna rifila 1”427 di distacco al francese munito della sua stessa identica monoposto. La superiorità mostrata dal brasiliano è schiacciante, e non c’è nessuno che non veda in lui il grande favorito per la vittoria del GP. Tuttavia, domenica accade l’impensabile: nel corso del 67° giro di gara la concentrazione di Ayrton Senna, che in quel momento aveva quasi 1’ di vantaggio su Prost, cala improvvisamente. E Montecarlo, purtroppo per il paulista, non perdona. Le barriere all’esterno della curva del Portier colpiscono impietose la McLaren #12, con quel casco giallo che si allontana furibondo dalla pista diretto al suo appartamento, mentre il suo grande rivale si invola indisturbato verso una vittoria inaspettata. “Certo che da casa tua hai un bel panorama” – disse a Senna Pino Allievi, mentre qualche anno dopo si affacciava dall’appartamento del brasiliano a Monaco. “Solo verso sinistra” – rispose Ayrton – “Verso il Portier non guardo più dal 1988” .

02 2. Le bandiere gialle di Schumacher e Rosberg – GP di Monaco 2006 e GP di Monaco 2014

A Montecarlo, si sa, sorpassare un avversario è impresa tutt’altro che facile. Fondamentale, per avere la più alta probabilità di vittoria, è dunque partire dalla pole position. Questo concetto doveva essere piuttosto chiaro nelle menti di Michael Schumacher e Nico Rosberg quando, rispettivamente nel 2006 e nel 2014, i due si resero protagonisti di episodi simili e allo stesso modo controversi. Alla Rascasse il primo, al Mirabeau il secondo, entrambi in possesso in quel momento della pole position provvisoria, i due tedeschi finirono lunghi causando l’esposizione di una bandiera gialla che impedì a tutti i loro avversari di migliorarsi e strappargli la prima posizione dello schieramento. La manovra di Michael Schumacher venne considerata volontaria e costò al Kaiser la retrocessione fino all’ultima casella della griglia, quella di Nico Rosberg no: il #6 della Mercedes partì dunque dalla pole position, e indovinate un po’? Esatto, vinse il GP.

03 3. Il primo podio della storia di Red Bull Racing – GP di Monaco 2006

Siamo ormai abituati a vedere la Red Bull tra le prime due, al massimo tre, scuderie dello schieramento. C’è stato però un tempo, ormai piuttosto lontano negli anni, in cui la squadra con sede a Milton Keynes era alle prese con i suoi primissimi passi nel veloce mondo del Circus. Siamo nel 2006, e il palmarés della Red Bull è desolatamente vuoto: il team austriaco non riesce ancora a ingranare la giusta marcia, e dopo quasi una stagione e mezza il primo podio fatica ad arrivare. Tra le stradine del Principato, tuttavia, sale in cattedra David Coulthard : a bordo della RB2 motorizzata Ferrari, lo scozzese scatta dall’8^ posizione in griglia e, sfruttando penalità e ritiri altrui e stando ben attento a non commettere il minimo errore, artiglia la terza posizione regalando così a Red Bull Racing il primo di una lunghissima serie di podi. Fun fact: Coulthard, sull’austero podio di Monaco, salì sfoggiando orgogliosamente il mantello rosso di Clark Kent. In quel fine settimana, infatti, la scuderia austriaca sponsorizzava il film “Superman Returns”, e dunque quale migliore occasione per celebrare il più famoso tra i kryptoniani?

04 4. L’Impero colpisce la Formula 1 – GP Monaco 2005

A proposito di film e a proposito di Red Bull Racing , non può mancare in questo particolare elenco l’edizione 2005 del GP di Monaco. Quella in cui, nel garage del team di Milton Keynes, si presentarono in pompa magna Chewbacca, Darth Vader e i suoi fidi Stormtrooper. Per sponsorizzare “La Vendetta dei Sith”, 6° capitolo della saga di Star Wars, auto e garage Red Bull si trasformarono in una sorta di succursale dell’Impero Galattico: le livree delle RB1 di David Coulthard e Vitantonio Liuzzi sfoggiarono una livrea celebrativa, con i meccanici della pit crew che al posto dei tradizionali caschi protettivi indossarono i tipici elmetti della fanteria imperiale. Ta ta taaa ta tata ta tataaaaaa.

05 5. Il diamante smarrito della Jaguar – GP Monaco 2004

Sarà stato un caso che in occasione della sponsorizzazione della pellicola " Ocean’s Twelve" , dedicata a un furto milionario, sia scomparso un diamante assicurato per oltre un milione di dollari? Bisognerebbe chiederlo agli uomini del team Jaguar , protagonisti in occasione del GP di Monaco del 2004 di uno degli episodi più eccentrici mai visti tra le stradine del Principato. Fu la casa di gioielli israeliana Steinmetz ad avanzare la proposta: sui musetti delle monoposto di Mark Webber e Christian Klien, per tutta la durata del weekend monegasco, sarebbe stato incastonato un diamante di circa un centimetro di diametro per scopi pubblicitari. L’umile pietruzza non portò però fortuna, e se l’australiano riuscì a cavarsela con un semplice ritiro per un guasto tecnico diversamente andò all’austriaco: finito contro le barriere al Loews, infatti, Klien danneggiò il famigerato musetto ingioiellato costringendo all’intervento i commissari di pista. Inutili e vane furono le ricerche successive: del diamante da un centimetro di diametro non si seppe più nulla, scomparso chissà dove tra i muretti e l’asfalto di Montecarlo.

06 6. Le gomme smarrite di Daniel Ricciardo – GP Monaco 2016

Di smarrimenti ne sa qualcosa – suo malgrado – anche Daniel Ricciardo. L’australiano, vincitore a Monaco nel 2018, nel corso dell’umida edizione 2016 fu sfortunato e impotente protagonista di uno degli intoppi ai box più clamorosi nella storia della Red Bull Racing. Rientrato in pit lane per montare gomme slick dopo una prima parte di gara disputata su gomme rain, l’australiano rimase bloccato sulla piazzola di sosta perché… non si trovavano i suoi pneumatici. Il tempo perso in pit lane fu sportivamente fatale al #3: Lewis Hamilton approfittò del passo falso degli uomini di Milton Keynes portandosi in testa alla corsa, e nonostante dei disperati tentativi Daniel Ricciardo non riuscì a riappropriarsi della prima posizione. Il disappunto dell’australiano sul podio, come ben si nota da questa foto, fu piuttosto evidente…

Un Daniel Ricciardo non troppo sorridente sul podio del GP di Monaco 2016 © Getty Images

07 7. L’onda che spazzò via i piloti al Tabaccaio – GP Monaco 1950

Occorre tornare decisamente indietro nel tempo, per raccontarvi quella che a prima vista parrebbe una pura invenzione di fantasia. Siamo nel 1950, e la Formula 1 sta muovendo i suoi primi, incerti passi. Si corre a Monaco, tra le stradine del Principato, il secondo GP valido per il Campionato del Mondo piloti: 52 iscritti - 21 dei quali qualificati -, Juan Manuel Fangio in pole inseguito da Nino Farina. La gara scatta regolarmente, ma è nel corso del primo giro che alla curva del Tabaccaio accade l’incredibile: un’onda improvvisa supera di slancio molo e bitte, abbattendosi con tutta la sua forza sulle auto che stavano transitando in quel momento. Fangio passa indenne, ma dietro di lui è il caos: Farina, Gonzalez, Fagioli, Rosier e altri 6 piloti restano invischiati nella carambola, riuscendo fortunatamente a uscire tutti indenni dalle loro auto nonostante impatti e principi d’incendio. Fu Fangio a vincere quell’edizione del GP di Monaco, ma la vera protagonista della gara fu quell’onda galeotta, autrice di quello che, ancora oggi, resta uno degli incidenti più incredibili nella storia del Motorsport.

08 8. Kimi Raikkonen e il suo yacht – GP Monaco 2006

Restiamo in un certo senso legati al mare anche in questo caso, seppure per motivi differenti. Siamo nel 2006, e Kimi Raikkonen a bordo della sua McLaren occupa la 2^ posizione dietro al poleman Fernando Alonso. È in corso il 51° passaggio quando, all’improvviso, enormi volute di fumo cominciano ad alzarsi dal retrotreno della vettura del finlandese: è il motore Mercedes che sventola bandiera bianca, costringendo Iceman a un ritiro dal sapore piuttosto amaro. Kimi, tuttavia, non è uomo che dà troppo peso a delusioni o a noiosi briefing post gara. Ecco perché, con una nonchalance d’altri tempi, l’attuale pilota dell’Alfa Romeo Racing pensò bene di dirigersi senza indugio verso la sua barca “no name”, attraccata oltre la chicane del Tunnel: le telecamere lo inquadrarono prima, mentre ancora bardato di tuta e casco imboccava la passerella del suo yacht, e dopo, quando in costume da bagno e infradito smaltiva la tristezza del ritiro godendosi il tiepido sole della Costa Azzurra. Semplicemente iconico.

09 9. Alberto Ascari finisce in mare – GP Monaco 1955

Sì, anche stavolta c’entrano le acque del Principato. Torniamo di nuovo indietro fino al 1955, a un lustro di distanza dall’onda garibaldina che fece sportivamente strage di piloti nel 1950. La lotta per la vittoria infuria tra Juan Manuel Fangio, Stirling Moss e Alberto Ascari: l’italiano ha sciupato una partenza dalla prima fila, e si trova dunque a dovere inseguire due agguerriti e velocissimi avversari. Il destino della corsa sembrerebbe essere già scritto senonché, in sequenza, tanto Fangio quanto Moss vengono costretti al ritiro per via di guasti meccanici: Alberto Ascari, improvvisamente, è primo. La gioia dell’italiano è tuttavia di brevissima durata: forse per un malfunzionamento del freno anteriore, forse per una macchia d’olio presente in pista, il pilota milanese perde il controllo della propria Lancia in prossimità della chicane del tunnel. Fu lo stesso Ascari a rivelare che il finire in mare fu una sua precisa decisione: di fronte a sé l’italiano si ritrovò infatti un muretto, una tribuna gremita di pubblico e, per l’appunto, l’acqua. Quella che lui stesso definì “il male minore”.

10 10. Le strane appendici alari – GP Monaco 1997 e GP Monaco 2001

Con una moltitudine di curve e pochissimi rettifili, il tracciato di Montecarlo è uno di quelli dove una discreta quantità di carico aerodinamico può tornare decisamente utile. Non deve quindi stupire che, nel corso degli anni, ingegneri dei più svariati team abbiano cercato di trovare soluzioni innovative tra i meandri e le zone grigie del regolamento. Era infatti il 1997 quando la Tyrrell 025 si presentò con dei vistosi – e poco ortodossi – “candelabri” posizionati ben al di sopra delle pance: copiati da altre squadre prima e banditi dalla FIA poi, questi particolarissimi profili alari valsero alla vettura inglese il soprannome di “X-Wing” per la sua somiglianza con i caccia ribelli di Star Wars. Ma non è tutto: nel GP di Monaco 2001, infatti, tanto la Arrows quanto la Jordan si presentarono al via del fine settimana monegasco rispettivamente con un’ala anteriore aggiuntiva sollevata e con uno spoiler posto di fronte all’abitacolo. Queste ultime due soluzioni, forse è persino inutile dirlo, ebbero vita brevissima: finite immediatamente sotto la lente d’ingrandimento della FIA, vennero dichiarate irregolari addirittura prima delle qualifiche del sabato, con buona pace dell’inventiva degli ingegneri dei due team britannici.