Benvenuti a Miami! La F1 si prepara per una seconda gara negli States

La F1 ha da poco annunciato di essere pronta a fare tappa a Miami. A partire dal 2022, infatti, il Circus più veloce del mondo raddoppierà la propria presenza negli States, con la tappa in Florida che andrà dunque ad affiancare quella – già confermata – in Texas, ad Austin. Max e Checo non vedono l’ora di poter gareggiare sulle strade della “Magic City”, famosa per le sue spiagge e per la sua atmosfera latino-americana.

“Credo che Miami si rivelerà un’ottima location per la Formula 1, è una città davvero divertente che trasmette moltissima energia. Ha una comunità latina particolarmente grande, quindi non vedo l’ora di poter correre lì”, ha detto Checo.

Grand Prix In The City Where The Heat Is On

Miami è una città che va matta per gli sport. Le squadre cittadine di football e di basket sono estremamente seguite, e lo stesso layout del circuito prevede di svilupparsi attorno all’Hard Rock Stadium – casa dei Miami Dolphins – in modo tale da poter sfruttare tanto i suoi parcheggi quanto le enormi strade d’accesso.

“Sarà un tracciato davvero interessante, e sono molto curioso di vederlo una volta completato”, ha spiegato Checo. “Mi piacciono i circuiti cittadini, credo rappresentino sempre una sfida, quindi spero che da questo progetto possa venir fuori un tracciato esaltante che possa rendere emozionanti le gare”.

Gareggiare in un luogo dove non si è mai stati è sempre molto interessante, e Miami è una città bellissima Max Verstappen

Anche Max non vede l’ora di affrontare questa nuova sfida. “È sempre molto interessante correre in un posto dove non si è ancora mai stati, e oltre a ciò devo dire che Miami è una città davvero esaltante. Se il layout del circuito si rivelerà all’altezza potremo divertirci parecchio. Speriamo di poter dare vita a delle gare emozionanti, in modo tale che anche gli spettatori possano godersi un po’ d’azione”.

In attesa del prossimo pit-stop © Garth Milan

I Tori sono felici di questa nuova tappa negli States, dato che una maggiore presenza della F1 oltreoceano contribuirà senz’altro a far crescere ulteriormente l’interesse attorno alla categoria. “È assolutamente sensata la scelta della Formula 1 di volere una seconda gara negli Stati Uniti, e oltretutto io sono sempre molto felice quando si tratta di tornare in America. È uno di quei Paesi che ti trasmette la sensazione di poter fare qualsiasi cosa, quindi sono davvero contento di poter tornare lì una volta in più del solito”, ha spiegato Max.

Dal punto di vista dello sport tra noi e Miami si creerà sicuramente un legame particolare e non vedo l’ora di incontrare tutti i fan Sergio Perez

Checo ha un legame piuttosto stretto con Miami, e non vede l’ora di potere incontrare i tifosi. “Credo che per la Formula 1 sia molto importante accrescere la propria fanbase negli Stati Uniti, quindi penso che per noi questa sia una grande opportunità per farci notare. Come sport avremo un grande legame con Miami, ne sono sicuro: non vedo l’ora di incontrare tutti i fan”, ha concluso.